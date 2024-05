Do wybrzeży południowej Azji zbliża się cyklon Remal, który uderzy w wybrzeża Bangladeszu i indyjskiego Bengalu Wschodniego w niedzielę wieczorem - podaje agencja AP. W związku z zagrożeniem, władze zdecydowały się na ewakuację mieszkańców narażonych na niebezpieczeństwo.

Wielka ewakuacja w Bangladeszu. Do wybrzeży zbliża się cyklon

Około 800 tys. osób zamieszkujących nadmorskie miejscowości w Bangladeszu zostało ewakuowanych do przygotowanych wzdłuż Zatoki Bengalskiej czterech tysięcy betonowych schronów.

- Nasz plan zakłada ewakuację setek tysięcy ludzi z narażonych na niebezpieczeństwo domów do schronów przeciwsztormowych – przekazał w rozmowie z agencją AFP sekretarz rządu Bangladeszu ds. zarządzania kryzysowego Kamrul Hasan.

Władze kraju zmobilizowały 78 tys. ochotników, którzy wyznaczeni zostali do informowania mieszkańców przybrzeżnych wiosek i osad o zbliżającej się sytuacji i pomocy w przeniesieniu się osobom wymagającym asysty.

Schrony, w których oczekiwać będą mieszkańcy nadmorskich miejscowości wyposażone są w odpowiednie pomieszczenia, w których przechowywane będzie również bydło i inne zwierzęta domowe należące do przybyłych.

Bangladesz przygotowuje się na nadejście cyklonu

W Bangladeszu ogłoszony został najwyższy stopień alarmowy. Ostrzeżenia wystosowane zostały m. in. do rybaków. Zamknięte zostały trzy porty, a także lotnisko w Ćottogram, drugim co do wielkości mieście w kraju.

Synoptycy zapowiadają, że cyklon Remal może doprowadzić do wystąpienia fal sztormowych, do czterech metrów powyżej typowego astronomicznego poziomu pływów. Wywoła również nawałnice z wiatrem wiejącym do 130 km/h.

Cyklony od lat są zmorą mieszkańców Bangladeszu, jednak w ostatnim czasie na skutek zmian klimatycznych odnotowano wzrost ich występowania. Z jednego rocznie ich liczba wzrosła do trzech. W przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zabrały życie setkom tysięcy ludzi.