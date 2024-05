Premier Donald Tusk z okazji Dnia Matki opublikował w mediach społecznościowych rodzinne nagranie. Jak podkreślił, to jedyne ruchome zdjęcia, na których widać jego matkę Ewę. - Cały czas mam ściśnięte gardło, kiedy ją widzę - mówił. Życzenia wszystkim mamom złożyła też para prezydencka.

Premier Donald Tusk opublikował w niedzielę w mediach społecznościowych nagranie. Jak podkreślił, to jedyny film z czasów jego dzieciństwa. Tusk ma na nim 10 lat i razem z rodziną spędza czas w Sopocie.

- Jest 1967 rok. Wybieramy się na imprezę do cioci Grzesi - opowiada Tusk.

Na nagraniu pojawiają się między innymi jego tata, siostra Sonia, oraz mama, "najukochańsza osoba na świecie".

- Mało widać, ale cały czas mam ściśnięte gardło, kiedy widzę moją mamę - mówi Tusk. Jak wspomina premier, jego matka była "najbardziej słoneczną osobą".

- Tata miał specyficzne poczucie humoru. Niektórzy uważają, że takie same mam ja. bardzo lubiliśmy te sopockie rodzinne spotkania - dodaje.

Ewa Tusk pracowała jako sekretarka w gdańskiej Akademii Medycznej. Zmarła w 2009 r.

"Wciąż kocham cię, Mamo" - napisał premier.

Dzień Matki. Życzenia pary prezydenckiej

O Dniu Matki pamiętał także prezydent. W mediach społecznościowych kancelarii pojawił się wpis z życzeniami od Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy.

"Matka – to opieka i cierpliwość, to pomoc w trudnych chwilach, to opoka" - czytamy w poście.

"Dziękujemy wszystkim mamom za wysiłek wychowania dzieci, zasługujący na najwyższe uznanie, a jednocześnie za starania o to, by wyrosły na dobrych ludzi i dobrych obywateli" - dodano.