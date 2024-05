Tylko w środę i czwartek odnotowano prawie 470 prób nielegalnego przedostania się przez polsko-białoruską granicę do naszego kraju. Jak informuje Straż Graniczna, do wszystkich zdarzeń doszło na terenie Podlaskiego Oddziału SG, w okolicach Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Mielnika i Czeremchy.

Setki cudzoziemców próbują się przedostać z Białorusi do Polski

"W środę było ponad 240 prób, w czwartek ponad 220" - przekazała w komunikacie rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz. "Migranci zachowywali się agresywnie rzucając kamieniami i konarami drzew w kierunku polskich patroli próbując w ten sposób utorować sobie drogę na zachód Europy" - dodała.

ZOBACZ: Straż Graniczna zobaczyła porzucone auto. Zajrzała do środka i wezwała policję

Funkcjonariusze aresztowali jedną osobę za pomocnictwo. Co więcej, dochodzi do bójek pomiędzy cudzoziemcami. Jedną z nich można zobaczyć na filmiku opublikowanym przez POSG.

Z danych Podlaskiego Oddziału SG wynika, że od początku roku na odcinku granicy w tym regionie zanotowano ponad 13 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Od początku maja było to ponad 5,4 tys. prób, co oznacza większą liczbę cudzoziemców, gdyż w kwietniu ok. 5,3 rys. osób chciało się przedrze do naszego kraju.

Masowy szturm cudzoziemców na polską granicę

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 10 maja w Białowieży ok. godz. 20, gdy znaczna grupa osób chciała przedrzeć się przez granicę. Wówczas próbę podjęło ponad 140 osób. Cudzoziemcy również byli agresywni i rzucali w kierunku funkcjonariuszy kamieniami oraz gałęziami. Na nagraniu opublikowanym przez służby widać, jak zorganizowana grupa - głównie mężczyzn - biegnie w kierunku zapory i polskich służb.

ZOBACZ: Granica z Białorusią. Cudzoziemcy weszli do Polski przez rzekę. Mieli rosyjskie wizy

W 2022 roku na 186 km granicy z Białorusią zbudowano stalową zaporę o wysokości 5,5 m. Jest ona głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Do tego uzupełnia ją - działająca na 206 km w Podlaskiem - tzw. bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników.

Bariera elektroniczna ma powstać także na granicznych rzekach Świsłocz i Istoczanka w Podlaskiem. Na odcinku ok. 47 km stanie ok. 500 słupów z tysiącem kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych i powstanie sieć czujników

Premier zapowiada nową inwestycję: "Tarcza Wschód"

Premier zapowiedział podjęcie działań, które wzmocnią polskie granice, a jedną z nich jest Tarcza Wschód. To inicjatywa, której celem jest odstraszać, ale też jak najbardziej utrudnić potencjalne przekroczenie granic, które Polska współdzieli z Rosją oraz Białorusią. - To element odstraszania, odpychania wojny - tłumaczył 18 maja Donald Tusk. Projekt ma kosztować 10 mld zł.

Ponadto premier zapowiedział projekt "Szpej" (określenie całokształtu sprzętu żołnierza). - Profesjonalne wyposażenie, ekwipunek, nowoczesne technologie i mądra strategiczna polityka - wyliczał wówczas.