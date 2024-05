Na szkolenie do Korei Południowej wyleci 24 polskich pilotów - dowiedział się Polsat News. Ćwiczenia odbędą się w ramach największej operacji przezbrajania wojskowego lotnictwa od ponad 20 lat. Pod Warszawą stacjonuje pierwsza eskadra koreańskich myśliwców FA-50, gdzie szkolenie personelu i pilotów wchodzi w kluczową fazę. Całość projektu to ponad 36 tys. elementów.

Aktualnie w Polsce trwa największa operacja przezbrajania w lotnictwie wojskowym od ponad 20 lat. W ramach tych działań do naszego kraju trafi blisko 40 tys. elementów obejmujących m.in. dokumentację, sprzęt czy pakiet logistyczny.

FA-50 w Polsce. To element gigantycznej operacji wojskowej

- Całość projektu skupia ponad 36 tys. elementów, są to m.in. dokumentacje, narzędzia, pakiet logistyczny czy systemy informatyczne. To cała masa rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby funkcjonować i bezpiecznie eksploatować statek powietrzny FA-50 - powiedział na antenie Polsat News płk Marcin Boruta, inżynier FA-50. Jak dodał poszczególne części systemu będą trafiać do Polski jeszcze przez najbliższe 1,5 roku.

FA-50 będą pełniły rolę myśliwców wsparcia pola walki. To one w sytuacji potencjalnego ataku będą zapewniały bezpieczeństwo prowadzenia kontrataku siłom lądowym, w tym wojskom pancernym i rakietowym. Będą również niszczyły wysunięte cele przeciwnika. W tej chwili w bazie w Mińsku Mazowieckim stacjonuje 12 samolotów w wersji FA-50GF.

- Wojsko Polskie wyśle kolejnych 24 pilotów na szkolenie do Korei. To jak dotąd jest to największa grupa pilotów, która wzmocni eskadrę myśliwców FA-50 w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim - ujawnił na antenie Polsat News dziennikarz Michał Stela. Szkolenia odbędą się w klasach po sześciu i ośmiu pilotów. Pierwsi z nich wylecą jeszcze tego lata.



Inspektor Sił Powietrznych zdradził, jak wyglądał proces dostaw samolotów FA-50.

- Był rekordowo szybki. Nigdy nie spotkałem się z tak szybkim tempem dostaw. Mamy w tej chwili 12 samolotów w wersji przejściowej, która miała de facto skompensować donację Mig-29 na Ukrainie, więc te 12 maszyn jest w Mińsku Mazowieckim - wyjaśnił Gen. Ireneusz Nowak.

- Mocno idziemy w tym kierunku, aby ta eskadra miała wsparcie amerykańskie. Wersja polska zgodnie z umową będzie dostarczana w roku 2025 - dodał.

Polscy piloci wojskowi szkolą się w Korei. "Mamy ciągłość"

Pierwsza grupa pilotów FA-50 może już wykonywać loty samodzielnie, bez nadzoru koreańskich instruktorów. Natomiast jeszcze tego lata pierwsi polscy piloci osiągną status instruktorów.

- Pierwszemu z nich brakuje mniej niż 40 lotów, by uzyskać status instruktora - dowiedział się Michał Stela. Dzięki temu - choć szkolenie wstępne 24 pilotów będzie odbywało się w Korei - to szkolenie zaawansowane będzie już realizowane na miejscu, w Polsce i to przez polskich instruktorów.

Co więcej, szkolenie personelu naziemnego odbywa się już tylko w Polsce. Jest to niezwykle ważna informacja, ponieważ kurs musi odbyć kilkuset wojskowych, od których pracy będzie zależała gotowość bojowa nowych samolotów.

Dowódca klucza eksploatacji samolotów uważa, że doświadczenie zdobyte na znanych nam dotąd F-16 pomaga przy obsłudze koreańskiego sprzętu.

- Samolot FA-50 jest bardzo zbliżoną konstrukcją jeżeli chodzi o obsługę i rozwiązania konstrukcyjne do F-16, więc to doświadczenie które zdobyłam przy obsłudze F-16 bardzo się przydaje - powiedziała kpt Małgorzata Urban.

- Filozofia tych samolotów jest bardzo zbliżona, niektóre części też są zbieżne. Również rozwiązania systemowe czy konstrukcyjne są zbliżone, więc obsługa F-16 bardzo pomogła przy obsłudze tego samolotu - dodała.

Najnowocześniejszy sprzęt na świecie trafi do Polski

Jeden z pilotów, który zapoznał się z obsługą koreańskich samolotów zdradził, czy ich obsługa jest prosta.

- Dla mnie to bardzo przyjemny samolot zarówno w pilotażu, jak i w prowadzeniu - powiedział. - Mamy dużo młodych pilotów i takich, którzy latają na innych statkach powietrznych. To bardzo ważne, bo dzięki temu mamy ciągłość pokoleniową. To jest najważniejsze w lotnictwie bojowym - dodał.



Pod koniec przyszłego roku rozpoczną się dostawy myśliwców w wersji docelowej dla Wojska Polskiego z nowymi amerykańskimi super radarami Phantom Strike. Jest to " game changer" w swojej kategorii, a Polska jako pierwszy kraj na świecie otrzyma wspomniane radary. FA50PL będą najnowocześniejszą wersją tych myśliwców na świecie.