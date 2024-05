Gen. Ireneusz Nowak Inspektor Sił Powietrznych udzielił pierwszego telewizyjnego wywiadu w Polsat News od momentu objęcia funkcji, czyli od marca 2023 roku. W rozmowie z Michałem Stelą zdradził, kiedy nastąpi roll-out polskiego F-35.

F-35 w polskich barwach. Symboliczna data prezentacji

- Data jeszcze nie jest potwierdzona, ale chcielibyśmy, aby oficjalna prezentacja pierwszego polskiego F-35 odbyła się 28 sierpnia, w dniu Święta Lotnictwa Polskiego, to byłaby bardzo piękna data - powiedział generał.

- Nasze samoloty są już na linii produkcyjnej. Nawet były zdjęcia, jak stoją już na własnym podwoziu. Zatem proces produkcji idzie dość dobrze, co prawda są pewne zacięcia z oprogramowaniem samolotu, ale przy tak zaawansowanych konstrukcjach, o tak wielu sensorach i zdolnościach operacyjnych to oprogramowanie jest bardzo skomplikowane - dodał.

- Spodziewamy się, że pierwsze polskie samoloty będą dostarczone do szkolenia naszym pilotom na przełomie listopada i grudnia tego roku - zapowiedział wojskowy.



F-35 to wielozadaniowy myśliwiec tak zwanej piątej generacji, o cechach obniżonej wykrywalności. Polska zamówiła 32 F-35 w styczniu 2020 roku. Nasi piloci otrzymają myśliwce w tak zwanej wersji Blok 4, czyli najnowocześniejszej wersji konfiguracji na świecie, z nowym oprogramowaniem i nowymi, ulepszonymi czujnikami.

F-35. Znamy datę szkolenia polskich pilotów

Samoloty będą mogły przenosić więcej typów uzbrojenia niż starsze wersje F-35. Choć pierwszy polski myśliwiec będzie gotowy w sierpniu, to właśnie z powodu oczekiwania na nowe oprogramowanie, polscy piloci zaczną na nim szkolenie na przełomie listopada i grudnia.

Szkolenia pilotów do tej pory odbywały się na symulatorach.

- Mieliśmy sesje symulatorowe, które były prowadzone w Teksasie u producenta. Prawdziwe szkolenie rozpocznie się w zasadzie we wrześniu, bo pierwsza dwójka pilotów instruktorów poleci wtedy do USA - powiedział gen. Nowak.

Inspektor Sił Powietrznych podkreślił, że Polacy, jako pierwsi przejdą szkolenie w nowej bazie w Ebbing. - Z uwagi, że ta nowa baza na razie nie jest jeszcze gotowa, to pierwsze 12 tygodni nasi piloci spędzą na szkoleniu na Florydzie w bazie Eglin- przekazał w rozmowie z Michałem Stelą.

Tu trafią "polskie" F-35

- Polskich pilotów będzie szkoliła bardzo doświadczona kadra, która ma na swoim koncie misje na F-15, f-22, F-35. Trudno sobie wyobrazić bardziej doświadczonych instruktorów dla naszych lotników. Po mojej wizycie w USA - z zeszłego tygodnia - stwierdziliśmy, że atmosfera jest wspaniała, kadra bardzo czeka na naszych pilotów - powiedział wojskowy.



Wojskowy powiedział również, do których baz w Polsce trafią nowe myśliwce. - Pierwsze F-35 trafią do bazy w Łasku pod Łodzią, druga eskadra do bazy w Świdwinie - zapowiedział.