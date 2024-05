XVII-wieczny obraz olejny "Rebeka i Eliasz", autorstwa holenderskiego malarza Jana Linsena został odnaleziony w Krakowie. Na trop dzieła sztuki, skradzionego z Muzeum Westfries w Hoorn w 2005 r. wpadli funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Kraków. Odzyskano cenny przedmiot. Zatrzymano obywatela Ukrainy

Mundurowi wraz z Zarządem Operacyjno-Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej, Zarządem Operacyjnym Państwowej Służby Granicznej Ukrainy i Oficerem Łącznikowym przy Ambasadzie Królestwa Niderlandów zlokalizowali obraz w jednym z prywatnych mieszkań.

W sprawie zatrzymany został obywatel Ukrainy, który najprawdopodobniej przywiózł dzieło Linsena ze swojego kraju, mając w zamiarze jego sprzedaż w Polsce.

Sąd zastosował wobec niego środek prewencyjny w postaci trzymiesięcznego aresztu. Mężczyzna usłyszał już zarzut paserstwa, za który grozi mu od 1 do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Tymczasem obraz Linsena został zabezpieczony i tymczasowo trafił na Zamek Królewski w Krakowie.

Z Holandii, przez Donbas, do Krakowa. Kradzież dzieł sztuki

Podczas kradzieży z 9 stycznia 2005 r. , z holenderskiego Muzeum Westfries zniknęły 24 obrazy o wartości około 10 mln euro i 70 eksponatów wykonanych ze srebra. Wiele z nich zostało odzyskanych, niektóre wciąż pozostają zaginione.

W 2015 r. muzeum Westfries poinformowało, że kolekcja dzieł znajduje się na terenie Donbasu i jest w posiadaniu walczącego tam nacjonalistycznego ugrupowania OUN, który za jej zwrot zażądać miał kolosalnego okupu. Rok później władze Ukrainy zwróciły placówce pięć skradzionych dzieł, które według oficjalnych komunikatów, zostały odebrane "z rąk grup przestępczych".

"Rebeka i Eliasz" to obraz o wyjątkowej wartości. Przez lata widniał na liście Interpolu. Jego autor Jan Linsen należał do bractwa Bentvueghels, do którego należeli wybitni barokowi holenderscy i flamandzcy artyści, działający w Rzymie, m. in. Pieter van Laer, Gaspar van Wittel, czy Paulus Bor.