Długie miesiące przebywała w zamknięciu. Policja nie reagowała, choć mogła

75-letnia pani Zofia z Konstancina-Jeziorny po pięciu miesiącach po raz pierwszy mogła wejść do własnego domu. Towarzyszyła jej ekipa "Interwencji". Pod koniec grudnia daleka krewna umieściła panią Zofię - wbrew jej woli - w domu opieki, a następnie zaczęła dysponować jej majątkiem.

- Raczej dobrego się spodziewam, ale nie wiem, jak będzie, czy są moje rzeczy - mówiła seniorka tuż przed wejściem do mieszkania.

Seniorka okradziona przez własną rodzinę

W środku panował bałagan. Pani Zofia oceniła, że zniknęły jej osobiste rzeczy m.in.: futro z norek, biżuteria i obrazy. Na miejsce wezwano policję.

Bulwersującą historię pozbawienia wolności pani Zofii pojawiła się w "Interwencji" w marcu. Pani Zofia w domu opieki przebywała ponad trzy miesiące. Przez ten czas poszukiwały jej przyjaciółki. Okazało się, że daleka krewna nie pozwalała pani Zofii opuścić ośrodka.

- Przede wszystkim sprawy, po reportażu "Interwencji", nabrały tempa. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie, a opiekunka pani Zofii wycofała z sądu wniosek o przymusowe umieszczenie jej w domu opieki. Z kont pani Zofii zostały zabrane pieniądze, ale po programie "Interwencji" zostały zwrócone. Prawie wszystkie - mówi adwokat Michał Płowecki.

Prokuratura prowadzi w tej sprawie już dwa śledztwa: dotyczące utraty wartościowych przedmiotów oraz o pozbawienie wolności. Śledczy muszą ustalić, na jakiej podstawie starsza pani została umieszczona w domu opieki wbrew swej woli.

Bezprawne pozbawienie wolności 75-latki

- Śledztwo toczy się w sprawie nieuprawnionego, bezprawnego pozbawienia wolności pani Zofii właśnie poprzez umieszczenie jej w związku z jej rzekomo złym stanem zdrowia w ośrodku w domu opieki, który był następnie opłacony przez osobę, która ją tam umieściła - informuje Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Reporterka: Panie prokuratorze, dlaczego jest tak, że kiedy reporterzy "Interwencji" wraz z Kancelarią Sprawiedliwości Społecznej weszli do ośrodka, to wyszli z panią Zofią, a policja nie?

Prokurator: Tutaj metodyka prowadzenia interwencji policyjnych to już jest pytanie bardziej do rzecznika prasowego Komendy Powiatowej w Piasecznie.

- Tutaj wypowiadało się dwóch psychiatrów, których opinie mamy w dokumentacji medycznej, że pani Zofia sama o sobie nie może decydować, ponieważ ma ciężkie schorzenia psychiatryczne – przekonywał w marcu pan Mariusz, właściciel domu seniora, do którego trafiła pani Zofia.

- Okazało się to nieprawdą, tę nieprawdę zresztą potwierdzili psychiatrzy z Instytutu Psychiatrii z ulicy Sobieskiego w Warszawie. My do dzisiaj nie dostaliśmy dokumentacji medycznej, więc nie wiem do dzisiaj, na jakiej podstawie pani Zofia została w ogóle tam umieszczona - mówi adwokat Michał Płowecki.

Pani Zofia nie była ubezwłasnowolniona, nie było decyzji sądu o przymusowym jej umieszczeniu w domu opieki. Wezwany na miejsce patrol policji nie uwolnił starszej pani. Dlaczego? W tej sprawie szczegółowych wyjaśnień żąda Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

- Otrzymaliśmy wyjaśnienie od komendanta policji o podjętych czynnościach w sprawie, natomiast informacja te są dość lakoniczne. Tutaj należało ustalić, czy w sprawie faktycznie chodzi o zaginięcie, czy o przetrzymywanie wbrew woli pani Zofii. Żadna opinia, nawet biegłego sądowego, nie jest wystarczająca do przetrzymywania osoby wbrew jej woli w wyznaczonym ośrodku. W tym wypadku należało ustalić tylko, czy są te elementy - informuje Monika Wyszyńska-Rakowska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

- Nie rozumiem działań policji. Jest ustawa o zdrowiu psychicznym, jak również inne przepisy, które nawet w przypadku osoby, u której stwierdza się chorobę psychiczną, stanowią, że musi ona wyrazić zgodę na pobyt w szpitalu. Szpital nie ma żadnego narzędzia prawnego do powstrzymania jej przed wyjściem - zaznacza Dariusz Loranty, były policjant, ekspert ds. bezpieczeństwa publicznego.

Wszyscy odsyłali reporterkę "Interwencji" po wyjaśniania do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Mimo wielu oficjalnych próśb nikt jednak nie chciał udzielić wyjaśnień przed kamerą: ani z komendy powiatowej, ani z Komendy Stołecznej Policji.

