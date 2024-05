Ksiądz Stanisław Kostka Streich dołączy do grona błogosławionych w polskim Kościele katolickim. Watykan przekazał, że dekret w tej sprawie jest już podpisany. Papież Franciszek podjął również decyzję dotyczącą uznania cudu nastolatka z Włoch znanego jako "influencer Boga".

Papież Franciszek podczas spotkania z szefem watykańskiego departamentu ds. kanonizacji kardynałem Marcello Semeraro podjął dwie ważne dla kościoła decyzje. Pierwszą z nich było podpisanie dekretu o męczeństwie polskiego kapłana - Stanisława Kostki Streicha. Duchowny został zamordowany przez zamachowca-komunistę w kościele podczas odprawiania mszy.

Nowy męczennik. Kim był Stanisław Kostka Streich?

Stanisław Kostka Streich urodził się w 1902 roku w Bydgoszczy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1925 roku. W kolejnych latach studiował filozofię klasyczną na Uniwersytecie Poznańskim i jednocześnie był kapelanem sióstr elżbietanek, a także uczył religii. Następnie pełnił posługę w kilku parafiach. W 1935 roku został pierwszym proboszczem parafii św. Jana Bosko w Luboniu.

Jak zauważył w biogramie księdza Streicha postulator procesu beatyfikacyjnego ksiądz Wojciech Mueller, mimo upływu lat kwestia zbrodni lubońskiej wciąż intryguje z uwagi na tło polityczne, światopoglądowe i społeczne. W parafii pod wezwaniem św. Jana Bosko w Luboniu występowano w kolejnych latach z licznymi inicjatywami zmierzającymi do otwarcia procesu beatyfikacyjnego, który ostatecznie rozpoczął się w 2017 roku.

Papież: "influencer Boga" dokonał cudu

Papież Franciszek zatwierdził również dekret o uznaniu cudu, otwierający drogę do kanonizacji błogosławionego włoskiego licealisty Carlo Acutisa. Nastolatek zmarł na białaczkę w 2006 roku w wieku 15 lat. Mimo choroby prowadził strony internetowe, gdzie publikował informacje na temat wiary. Stał się wzorem do naśladowania dla wielu młodych ludzi, którzy okrzyknęli go "influencerem Boga".

Niektórzy uważają, że 14 lat po śmierci ciało chłopaka wciąż jest w niemal niezmienionym stanie. Wiele osób upatruje w tym fakcie dowodów na jego świętość. W lutym 2020 roku zatwierdzono cud za wstawiennictwem tego chłopca. Teraz przypisano mu drugi cud, co oznacza, że w przyszłości będzie mógł zostać uznany za świętego. Nie podano, czego dotyczą cudy, ale najczęściej są związane z medycznie niewytłumaczalnym uzdrowieniem osoby.