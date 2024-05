Franciszek zaapelował o powszechną wymianę wszystkich więźniów między Rosją a Ukrainą i zapewnił o gotowości Watykanu do pomocy ciężko chorym i rannym. - Nadal módlmy się o pokój na Ukrainie, w Palestynie, w Izraelu i w Mjanmie. Módlmy się o pokój - zwrócił się w niedzielę do wiernych.

- Świętując Wniebowstąpienie Zmartwychwstałego Pana, który nas wyzwala i chce nas wolnymi, ponawiam mój apel o powszechną wymianę wszystkich więźniów między Rosją a Ukrainą, zapewniając o gotowości Stolicy Apostolskiej do wspierania wszelkich wysiłków w tym zakresie, zwłaszcza tych, którzy są poważnie ranni i chorzy - powiedział Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański.

Biskup Rzymu poprosił wiernych o modlitwę o pokój na Ukrainie, w Palestynie, w Izraelu i w Mjanmie.

W ostatnim czasie Franciszek wielokrotnie apelował do Moskwy i Kijowa o wymianę jeńców. Jak przypomina portal Vatican News, z ta samą prośbą zwrócił się podczas orędzia wielkanocnego.

Wspominał też o torturach jakim poddawani są jeńcy.

Apel Franciszka popiera zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

- Chcę, aby usłyszały mnie wszystkie organizacje kobiece: religijne, publiczne, te, które troszczą się o godność kobiet we współczesnym świecie, niezależnie od orientacji ideologicznej. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić uwolnienie kobiet z niewoli, czy to na Ukrainie, czy w Rosji - wzywał abp Światosław Szewczuk.

Papież skrytykował politykę "odstraszania"

Dzień wcześniej Franciszek także wypowiadał się w temacie wydarzeń na wschodzie.

- Wojna zawsze jest porażką, podobnie jak idea międzynarodowego bezpieczeństwa bazującego na siłowym odstraszaniu. To kolejne oszustwo - mówił. Tłumaczył, że pokój na świecie będzie możliwy po "uznaniu wspólnego człowieczeństwa i umieszczeniu braterstwa w centrum ludzkiego życia".



W sobotę papież uczestniczył w Światowym Spotkaniu nt. Ludzkiego Braterstwa, które odbyło się w Watykanie. Przypomniał, że wydarzenie jest powiedzeniem "nie" wojnie i "tak" pokojowi podczas, gdzie "świat jest w ogniu".

Papież zacytował też Martina Luthera Kinga: "nauczyliśmy się latać, jak ptaki; pływać jak ryby, ale wciąż nie nauczyliśmy się prostej sztuki życia razem jako bracia".

Franciszek - jak podał portal Vatican News - zachęcał też uczestników wydarzenia do "tworzenia wokół Bazyliki św. Piotra inicjatyw związanych z duchowością i sztuką dla budowania dialogu w świecie".