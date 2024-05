Pensja Rafała Trzaskowskiego nie ulegnie zmianie - podobnie jak w poprzedniej kadencji, prezydent Warszawy zarabiać będzie 18 293 zł brutto miesięcznie. Na wyższe wynagrodzenie liczyć może m. in. nowy burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.

Pensja Rafała Trzaskowskiego nie ulegnie podwyższeniu względem tej, którą otrzymywał w poprzedniej kadencji pełnienia urzędu prezydenta stolicy. Decyzję podjęli w czwartek warszawscy radni.

Warszawa. Pensja Rafała Trzaskowskiego bez zmian

Pensja Rafała Trzaskowskiego wyniesie 18 293 zł brutto. To taka sama kwota jak w poprzedniej kadencji. Za przyjęciem uchwały głosowało 41 radnych, przeciw był 1, a 12 radnych wstrzymało się od głosu.

Kwota wynagrodzenia Trzaskowskiego jest na minimalnym poziomie wynagrodzenia dla włodarza stolicy, czyli 80 proc. wynagrodzenia maksymalnego, określonego w ustawie o pracownikach samorządowych dla tego stanowiska. Wynagrodzenie maksymalne to suma wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i specjalnego.

Miesięczne wynagrodzenia wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast są ustalane w oparciu o zapisy ustawy budżetowej, a także innych rozporządzeń i ustaw. Przepisy regulują górny limit wypłat, który nie może być wyższy od 11,2-krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie.

W skład wynagrodzenia prezydenta Warszawy z ubiegłej kadencji wliczało się:

11 300 zł wynagrodzenia zasadniczego

1033,23 zł dodatku funkcyjnego

3 699,97 zł dodatku specjalnego

20-procentowy dodatek stażowy

Zarobki Rafała Trzaskowskiego w porównaniu z prezydentem, premierem i marszałkiem

Pensja pobierana przez Rafała Trzaskowskiego jest niższa niż ta, na którą liczyć może Donald Tusk. Premier polskiego rządu otrzymuje ok. 23 600 zł miesięcznie.

Na więcej niż prezydent Warszawy może liczyć również marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jak donosi "Fakt", jego wynagrodzenie zasadnicze wynosi wprawdzie 15 532 zł, jednak z dodatkami urasta do sumy ok. 20 542 zł brutto.

Największa wypłata wpływa na konto prezydenta Andrzeja Dudy. To około 25 tys. zł brutto. Również po zakończeniu kadencji, obecna głowa państwa polskiego nie będzie musiała martwić się o utrzymanie. Z wyliczeń "Faktu" wynika, że otrzymywać będzie 13 tys. 152 zł brutto.

Zarobki Rafała Trzaskowskiego. Czy warszawski włodarz zarabia więcej niż prezydenci innych miast?

Rafał Trzaskowski w poprzedniej kadencji zarabiał więcej niż rządząca w Gdańsku Aleksandra Dulkiewicz, która mogła liczyć na 11 750 zł brutto miesięcznie i prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Według danych przedstawionych przez "Gazetę Wrocławską", otrzymywał 16 076,31 zł

Na większe zarobki niż Rafał Trzaskowski może liczyć za to nowy burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Będzie on zarabiał 19 tys. 87 zł brutto – to kwota łącznie z dodatkami – zdecydowali podczas czwartkowej sesji radni Zakopanego.



Również prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zarobi więcej niż Trzaskowski. Może liczyć na ponad 20 tys. zł. miesięcznej pensji.