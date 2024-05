Były premier w tarapatach. Padła zapowiedź wniosku do prokuratury

Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej wystąpił w czwartek w Studiu PAP, gdzie został zapytany o to w czyjej sprawie komisja ds. wyborów korespondencyjnych skieruje wnioski do prokuratury. Powiedział, że jeden z nich będzie dotyczył Mateusza Morawieckiego, który przyznał się do podpisana decyzji ws. wyborów korespondencyjnych.

Wniosek do prokuratury ws. Mateusza Morawieckiego

- Nie pamięta, kto zawnioskował o te wybory, nie pamięta czy rozmawiał o nich z opozycją. Właściwie bardzo wiele nie pamięta, ale przyznał się do tego, że to on podejmował ostateczną decyzję. Zresztą obciążyły go zeznania panów ministrów Jacka Sasina i Mariusza Kamińskiego" - powiedział Karnowski.

Nie będzie to jedyny wniosek w tej sprawie. Wiceprzewodniczący komisji zasugerował, że kolejny może być Jacek Sasin oraz Mariusz Kamiński.



Podkreślił, że Jacek Sasin wykonywał usługę bez podpisania umowy. W trakcie przesłuchania gubił się w zeznaniach i nie potrafił wyjaśnić, dlaczego nie podpisano zlecenia ws. drukowania kart wyborczych.



- Panowie (Sasin i Kamiński) mówili, że ustnie zawarli umowę, gubili się w zeznaniach - zaznaczył wiceszef komisji.

Karnowski powiedział także, że jest przygotowany na kolejne i ostatnie już przesłuchanie. W piątek swoje zeznania złoży Jarosław Kaczyński. Wiceprzewodniczący komisji powiedział, że będzie go pytał przede wszystkim o podejmowane na ul. Nowogrodzkiej decyzje polityczne, które miały doprowadzić do przeprowadzenia wyborów w nowym trybie.



- Ta cała komisja pokazała ludziom, jak wyglądał mechanizm władzy PiS-u. Podejmowano decyzje na Nowogrodzkiej, robiono wszystko bez papierów, bez potwierdzeń i opinii prawnych - powiedział Karnowski.

Przesłuchanie Mateusza Morawieckiego

W środę Mateusz Morawiecki stanął przed komisją ws. wyborów korespondencyjnych. Zeznał, że decyzję o przeprowadzeniu wyborów w 2020 r. podjęło kierownictwo polityczne PiS. Nie zdradził jednak żadnego konkretnego nazwiska.

Były premier powiedział, że nie pamięta okoliczności organizacji wyborów oraz dlaczego zlecenia na drukowanie kart nie zostały podpisane. Nie przypomniał sobie także konsultacji z ministrem zdrowia w sprawie oceny ryzyka organizacji takiego przedsięwzięcia.