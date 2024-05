Na przejeździe kolejowym w Wolsztynie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Autobus, którym podróżowała szkolna młodzież, został zamknięty między szlabanami. W sieci pojawiło się nagranie z wnętrza pojazdu. Sprawę bada policja. - Zwróciliśmy się pismem do linii zakładów kolejowych o zabezpieczenie nagrania monitoringu - przekazał Polsat News asp. sztab. Wojciech Adamczyk.

W środę około godziny 7 rano autokar wjechał na przejazd kolejowy w Wolsztynie (woj. wielkopolskie) w momencie opuszczania się szlabanów - wynika z informacji portalu Wolsztyn112, który jako pierwszy opisał sprawę. Następnie pojazd "utknął" przed zamkniętym szlabanem, a kierowca użył sygnału dźwiękowego w celu zwrócenia uwagi dyżurnego ruchu.

Incydent na przejeździe w Wolsztynie. Sprawę bada policja

Fakt, że doszło do takiej sytuacji, prawdopodobnie wskazuje, że kierowca skorzystał z okazji, że szlaban był otwarty. - Oczywiście (kierowca autobusu) wjechał na przejazd - albo gdy nie mógł go opuścić, albo gdy już na przemian czerwone światło zaczęło sygnalizować, że za chwile rogatki zaczną opadać - ocenił w Polsat News Maciej Bednik, Automobilklub Wielkopolski.

Choć mogłoby się wydawać, że kierowca autobusu zawinił, policja nie dysponuje dowodami, które z pewnością na to wskazują. Zwrócono się do kolejarzy, by zabezpieczyć monitoring i przygotować materiał dowodowy.

- My informację o tym otrzymaliśmy krótko po godzinie 12, więc już kilka godzin po samym zdarzeniu. Policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce tego zdarzenia, prowadzili badania stanu trzeźwości dróżnika, który wtedy był na miejscu. Okazało się, że mężczyzna jest trzeźwy. W tej chwili zwróciliśmy się pismem do linii zakładów kolejowych w Zielonej Górze o zabezpieczenie nagrania monitoringu - poinformował oficer prasowy KPP w Wolsztynie asp. sztab. Wojciech Adamczyk.

Pojazd "utknął" na przejeździe kolejowym. Co robić?

Warto dodać, że w sytuacji, gdy pojazd zostanie "zamknięty" na przejeździe kolejowym, należy zrobić wszystko, by jak najszybciej wydostać się z niebezpiecznego miejsca.

- Drugim podstawowym błędem jest to, że (kierowca) został tym przejeździe. Rogatki są tak skonstruowane, że nawet ręcznie można je wypchnąć. Więc w takiej sytuacji jedźmy, wypchnijmy te rogatki, nie trzeba dużo siły. Koszt naprawy to kilkaset złotych, a stracić możemy znacznie więcej, bo nawet życie - podkreślił Maciej Bednik.