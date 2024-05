USA i Wielka Brytania mają dowody na współpracę Chin i Rosji - poinformował brytyjski minister obrony. Grant Shapps powiedział, że Chiny dostarczają lub będą dostarczać bardzo niebezpieczną broń Władimirowi Putinowi, która ma służyć do walki z Ukrainą. Polityk zaapelował do państw NATO podkreślając niewystarczającą ilość przekazywanych środków na obronę. - Czas, aby świat się obudził - mówił.

Wielka Brytania i Stany Zjednoczone mają dowody na to, że Chiny dostarczają lub będą dostarczać śmiercionośną broń Rosji. Ma ona zostać wykorzystana do walki przeciwko Ukrainie. Takimi wnioskami podzielił się w środę minister obrony Grant Shapps.

Amerykański i brytyjski wywiad ma dowody na współpracę Rosji i Chin

- Dziś mogę ujawnić, że mamy dowody na to, że Rosja i Chiny współpracują nad sprzętem bojowym do wykorzystania na Ukrainie - powiedział Shapps w wystąpieniu otwierającym doroczną konferencję London Defence Conference.

- Jak widzieliśmy podczas wizyty państwowej Putina w Pekinie i jak pokazuje 64 proc. wzrostu w handlu między Rosją a Chinami od czasu inwazji na pełną skalę, one wzajemnie się wspierają - dodał.

Jednocześnie polityk zaapelował do państw należących do NATO, by zwiększyły swoje wydatki na obronność i skrytykował członków, którzy nie spełniają minimalnej kwoty. - Nadszedł czas, aby świat się obudził (...) Są kraje, które cieszą się wolnościami i swobodami, jakie przynosi demokratyczne państwo. (…) Nie można po prostu na tym polegać i nie przyczyniać się do tego - mówił.

Zapowiedział również, że Wielka Brytania podniesie wydatki na obronność z 2 do 2,5 proc. PKB.

Współpraca Chin i Rosji

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Jake Sullivan był nieco bardziej powściągliwy w swoim przemówieniu. Przyznał, że fakt iż Chiny mogą dostarczać potężną broń do Rosji wzbudza niepokój, jednak podkreślił, że "do tej pory tego nie widzieliśmy".

Jednocześnie zapewnił, że USA są zaniepokojone możliwością napędzania rosyjskiej machiny wojennej nie przez bezpośrednie dostarczanie broni przez Chiny, ale przez "wkład do rosyjskiej bazy przemysłu obronnego". Zakup rosyjskiej ropy i gazu pomógł pobudzić rosyjską gospodarkę, która z kolei przyczyniła się do rozwoju armii i zakupu amunicji.