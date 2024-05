Chiny rozpoczęły ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu. To odpowiedź na wybory i zaprzysiężenie nowego prezydenta wyspy, co zdaniem Pekinu było "aktami separatystycznymi". Rzecznik chińskiej armii otwarcie przyznał, że jest to kara i jednocześnie ostrzeżenie. Tajwański resort obrony oświadczył, że jego wojska są "w pełnej gotowości".