Miano "archeologicznej sensacji" zyskało odkrycie właściciela piwniczki z winami w austriackiej miejscowości Gobelsburg. Andreas Pernerstorfer podczas remontu odkrył pod podłogą kości mamutów sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat. Badacze z Austriackiej Akademii Nauk ocenili, że jest to najcenniejsze znalezisko od ponad wieku.

Gobelsburg słynie z uprawy winorośli, położony jest około 80 km od Wiednia w Dolnej Austrii. Teraz miejscowość zasłynęła z archeologicznego odkrycia.

O marcowym znalezisku poinformowała w środę Austriacka Akademia Nauk. "Podczas renowacji swojej piwnicy z winami Andreas Pernerstorfer odkrył skarb: natknął się na ogromne kości, które okazały się być kośćmi mamuta z epoki kamienia łupanego" -czytamy w komunikacie.

Austria. Odkrył kości mamutów sprzed 40 tys. lat

Według badaczy z Austriackiego Instytutu Archeologicznego, kamienne artefakty i węgiel drzewny znalezione pod podłogą piwnicy mają od 30 tys. do 40 tys. lat. Kości mają należeć do co najmniej trzech różnych mamutów.

- Tak gęsta warstwa kości mamutów jest rzadkością - stwierdziła Hannah Parow-Souchon, która kieruje wykopaliskami. Porównywalnego odkrycia dokonano w Austrii po raz ostatni ponad 150 lat temu.

Znalezisko mogło być miejscem pochówku

Kości z piwnicy w Gobelsburg postawiły przed naukowcami serię pytań. Największa zagadką jest to, w jaki sposób ludzie z epoki kamienia łupanego byli w stanie polować na te ogromne zwierzęta?

- Wiemy, że ludzie polowali na mamuty, ale wciąż wiemy bardzo niewiele o tym, jak to robili - mówiła badaczka.

Według austriackich naukowców miejsce, w którym znaleziono kości, mogło być miejscem śmierci tych zwierząt. "Ludzie mogli je tam zagonić i zastawić na nie pułapkę" - przypuszczają.

Kiedy archeolodzy opuszczą słynną już piwnicę w Gobelsburg, znalezione tam kości trafią do Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu.