Emmanuel Macron wyleciał do Nowej Kaledonii, a wizyta do samego końca była utrzymana w tajemnicy. Zamorskie terytorium Francji jest targane niepokojami społecznymi, z powodu zamieszek wprowadzono stan wyjątkowy. Po takie środki sięgnięto tam pierwszy raz od 40 lat.

O wyjeździe prezydenta Emmanuela Macrona powiadomiła rzeczniczka rządu Prisca Thevenot. Francuski przywódca poleciał we wtorek wieczorem z niezapowiedzianą wizytą do Nowej Kaledonii.

W tym regionie po raz pierwszy od czterdziestu lat wprowadzono stan wyjątkowy. Thevenot podkreśliła jednak, że "w Nowej Kaledonii zaczyna się powrót do spokoju".

Tajemniczy wyjazd Emmanuela Macrona. Poleciał z "misją" do wykonania

Agencja Associated Press uznała, że podróż Emmanuela Macrona do ogarniętego zamieszkami terytorium to dowód na to, że władze są coraz bardziej pewne przywrócenie nad nim kontroli.

- Macron udaje się na miejsce, by przeprowadzić "misję" - wyjaśniła rzeczniczka, lecz nie podała żadnych szczegółów. Dodała, że warunkiem dialogu jest "przywrócenie porządku".

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu w Nowej Kaledonii wybuchły rozruchy. - Stolica jest oblężona - informowała burmistrz Noumei Sonia Lagarde po sześciu dniach zamieszek. Dodała, że wiele budynków infrastruktury publicznej zostało podpalonych.

Wysoki komisarz Louis Le Franc, reprezentujący w Nowej Kaledonii władze francuskie, poinformował, że w stolicy jest 2700 policjantów, którzy pilnują porządku. Jak przekazał, siły te mają pomóc w odzyskaniu kontroli w całej aglomeracji.

W starciach mieszkańców ze służbami porządkowymi w terytorium zamorskim Francji zginęło sześć osób, w tym dwóch policjantów - przekazał portal BBC. Zaznaczono, że sytuacja na archipelagu nadal jest daleka od normalności.

- 600 żandarmów rozpoczęło szeroko zakrojoną operację mającą na celu odzyskanie kontroli nad 60-kilometrową drogą między stolicą a lotniskiem - poinformował minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin.