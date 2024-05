Niebezpieczne nawałnice nad Polską. W sieci pojawiają się zdjęcia i nagrania przedstawiające efekty nagłego załamania pogodowego, przed którym ostrzegało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we wiadomościach nadsyłanych do mieszkańców 13 województw.

Do wczesnych godzin popołudniowych silne wyładowania atmosferyczne pojawiły się już w pięciu z nich:

woj. łódzkim

woj. śląskim

woj. świętokrzyskim

woj. podkarpackim

woj. małopolskim

W Radomsku spadło tyle deszczu, że możliwe są podtopienia, w Sieradzu już do nich doszło, a w Klimontowie (woj. świętokrzyskie) spadł grad. Niepokojąco wyglądała też strefa opadów nad Wieluniem, której zdjęcie obiega sieć.

Pogoda. IMGW aktualizuje alerty pogodowe

Jak poinformowali Polscy Łowcy Burz, kilka minut przed godz. 13:00 zaobserwowano wystąpienie wału szkwałowego w rejonie Iwanisk (pow. opatowski, woj. świętokrzyskie). W rejonie Przemyśla odnotowano natomiast opady gradu.

Przed godziną 14:00 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaostrzył alerty pogodowe do trzeciego stopnia w województwach: łódzkim, śląskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim.

ZOBACZ: Nietypowe skutki gradobicia. Przedostał się nawet do toalety

Burzom towarzyszą ulewne deszcze do 80 mm. Wiatr wieje w porywach do 80 km/h. Gwałtowne wyładowania atmosferyczne mogą potrwać do końca dnia.

Środa to kolejny dzień z niebezpieczną pogoda. Kilkadziesiąt godzin wcześniej - w poniedziałek - przez Gniezno przeszła groźna nawałnica z intensywnymi opadami gradu. W sieci szybko zaroiło się od niepokojących fotografii i nagrań. - W Gnieźnie trwa wielkie sprzątanie po nawałnicy. Tylko spójrzcie, ile gradu było na chodnikach! - informowano w Sieci Obserwatorów Burz.