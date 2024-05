Karkonoski Park Narodowy ostrzega: w Polsce rozprzestrzenia się niebezpieczny gatunek ślimaka. Choć ślinik luzytański bytuje głównie na roślinach, jest groźny dla zwierząt. Przenosi niebezpieczne nicienie na psy, koty, ale też lisy i wilki. Dlatego trzeba uważać wchodząc do lasu.

Potencjalnym zagrożeniem dla zwierząt domowych stał się ślinik luzytański. Według KPN, to niepozorne stworzenie może przenosić groźne pasożyty. Ślimak pochodzi najprawdopodobniej z Zachodniej Europy, lecz jako gatunek inwazyjny zdołał dotrzeć do Polski. Obecnie kolonizuje kraj.

Jak podaje na swoich portalach społecznościowych Karkonoski Park Narodowy, ślimak ten przenosi niebezpieczne nicienie. Gdy dostaną się do krwiobiegu zwierzęcia, pasożytują w jego sercu i tętnicach płucnych, gdzie uszkadzają naczynia krwionośne i pęcherzyki płucne. Najbardziej niebezpieczne są dla psowatych i kotowatych - zarówno tych żyjących dziko, jak i tych udomowionych. Stwarzają zagrożenie nawet dla lisów i wilków.

Ślimak groźny dla pupili. Trudno go rozpoznać

W Polsce występuje wiele gatunków ślimaka, które dla niewprawnego oka są łudząco do siebie podobne. Ślinik luzytański Arion lusitanicus może przypominać znanego wszystkim Polakom ślimaka winniczka. Co gorsza, szkodnik ten jest bardzo trudny do wyplenienia. Bytuje w ogrodach, na łąkach, w parkach i na polach uprawnych, gdzie może stać się zmorą rolników.

Pomocny może się okazać przewodnik po ślimakach nagich wydany przez Poznański Instytut Ochrony Roślin. Czytamy w nim między innymi o kształcie, powierzchni i ubarwieniu tego gatunku. Stworzenie to cechują między innymi "bardzo wysklepione i ostre na krawędziach zmarszczki".

Ślinik luzytański koszmarem rolników

Karkonoski Park Narodowy ostrzega również, że ślinik luzytański może stać się problemem szczególnie na polach uprawnych. Jest nie tylko niebezpieczny i szkodliwy, ale także bardzo trudny do wyplenienia. Rozwiązaniem będzie zasadzenie roślin odstraszających, takich jak majeranek, piołun, gorczyca, rumianek, szałwia, czosnek, cebula czy tymianek.