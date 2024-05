28 kilometrów ma korek na autostradzie A4, w rejonie Bolesławca, przy granicy z Niemcami. Z każdą godziną utrudnienia są większe. Sytuację pogorszył śmiertelny wypadek, do jakiego doszło na trasie.

Korek na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim powstał już w poniedziałek wieczorem. Powodem są kontrole po stronie niemieckiej. - Zator ma długość 28 km i wciąż rośnie - powiedział polsatnews.pl przedstawiciel wrocławskiego oddziału GDDKiA.

Ogromny korek przy granicy z Niemcami. Kilkadziesiąt kilometrów zatoru na A4

To jednak nie koniec utrudnień. Na 21. kilometrze autostrady A4 w kierunku Zgorzelca doszło do śmiertelnego wypadku. Pojazd osobowy nie wyhamował i uderzył w stojący w korku pojazd ciężarowy. Zginęła jedna osoba. Ruch na trasie całkowicie wstrzymano.

Do wypadku doszło na 21. kilometrze A4

Kontrole po stronie niemieckiej to nie nowość. Już w październiku poprzedniego roku Niemcy rozpoczęły działania mające zapobiegać nielegalnej migracji. Początkowo wdrożone jako tymczasowe rozwiązanie, trwają do dziś - choć, jak zapewniały pierwotnie władze federalne, miały one zakończyć się w lutym tego roku.

Utrudnienia na granicy z Niemcami. Kontrole i przerwa świąteczna

Kontrole trwają nie tylko na granicy z Polską. Z podobnymi utrudnieniami muszą liczyć się również Czesi i Słowacy.

Wzmożony ruch w kierunku zachodniej granicy powstał po dwudniowej przerwie świątecznej w Niemczech w związku z obchodzonymi w niedzielę i poniedziałek Zielonymi Świątkami.

