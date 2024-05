Nawałnica z ulewnym deszczem i gradem przeszła nad Gnieznem (woj. wielkopolskie) około godz. 13. Sytuacja jest trudna, ponieważ zalane zostały centralne ulice miasta i nie mogą nimi przejechać miasta, przez co tworzą się duże korki.

Stoi woda w Gnieźnie. Kilkaset zgłoszeń do strażaków

- Jak dotąd otrzymaliśmy 250-260 zgłoszeń - mówi polsatnews.pl sekc. Kamila Kozłowska z zespołu prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Gnieźnie.

Jak wyjaśnia Kamila Kozłowska, większość zgłoszeń dotyczy zalań, zerwanych dachów oraz osób uwięzionych w pojazdach. Na chwilę obecną - w samym Gnieźnie - w interwencjach uczestniczy 20 jednostek strażaków. Ściągane są również jednostki z okolicznych powiatów.

Gdzieniegdzie ulice są zupełnie zalane, inne pokrywa gruba warstwą gradu o średnicy co najmniej 2-3 cm. Jak donoszą Polscy Łowcy Burz, z danych z lokalnych prywatnych stacji meteorologicznych wynika, że w centrum miasta mogło spaść nawet ok. 60-80 mm deszczu.

IMGW wydało nowe alerty

Według gnieźnieńskiej straży pożarnej usuwanie skutków nawałnicy potrwa jeszcze długie godziny, prawdopodobnie do wtorku. - Na razie nie mamy informacji o osobach poszkodowanych - dodaje rozmówczyni polsatnews.pl. Na miejscu strażaków wspierają również policjanci.

Burze w regionie mogą występować do nocy. Dla niektórych powiatów - nie tylko w Wielkopolsce - wydano najwyższe ostrzeżenia trzeciego stopnia. "Dla powiatów w woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim stopień ostrz. został podniesiony. Prognozowane są burze z ulewnymi opadami do 80 mm, porywy do 70 km/h i grad" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.