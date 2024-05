Polacy odwracają się od Kościoła. Dane nie pozostawiają złudzeń

Jak wyjaśnia CBOS, podstawowe pytanie o religijność dotyczy deklaracji wiary. Korzystając ze skali od "głęboko wierzący" do "całkowicie niewierzący", zdecydowana większość Polaków deklaruje się jako wierzący.

Polacy coraz mniej wierzący. Jest nowy raport CBOS

Badanie realizowano od stycznia do kwietnia włącznie. Wynika z niego, że 78 proc. Polaków deklaruje się jako wierzący, a 9 proc. jako głęboko wierzący.

Z kolei 14 proc. badanych zadeklarowało się jako niewierzący (połączono odpowiedzi "raczej niewierzący" i "zdecydowanie niewierzący"). Dla porównania, w 2019 r. jako niewierzący deklarowało się 8 proc. Polaków.

Od początku pomiarów, czyli od 1997 r. do 2009 r. odsetek praktykujących co niedzielę oscylował wokół 50 proc., by na kolejną dekadę spaść do około 45 proc.

W późniejszych latach zmniejszał się bardziej gwałtownie: na początku pandemii wynosił 39 proc. (2020 r.), w latach 2021-2023 wahał się między 36 proc. a 37 proc.

Pustki na niedzielnych mszach. "Najniższy odsetek w historii pomiarów"

Obecnie spadł do 34 proc. "To najniższy odsetek praktykujących co niedzielę w historii naszych pomiarów" - zaznaczono.

Udział Polaków praktykujących kilka razy w tygodniu spada wolniej - najwyższy ich odsetek CBOS zanotował w 2005 r. (wiosną tego roku zmarł papież Jan Paweł II) i wówczas, jak i rok później wynosił 8 proc. Od 2015 r. pozostaje niezmiennie na poziomie 5 proc.

Sporadyczne praktykowanie, 1-2 razy w miesiącu, w ocenie CBOS, wydaje się najbardziej stabilne.

Od 1997 do 2024 r. udział uczestniczących w mszach, nabożeństwach lub w spotkaniach religijnych raz lub dwa razy w miesiącu waha się od 13 proc. do 16 proc. Odsetek Polaków praktykujących kilka razy w roku od 2011 r. oscylował wokół 22 proc.

Odsetek osób deklarujących, że w ogóle nie uczestniczą w mszach, nabożeństwach lub spotkaniach religijnych, od początku pomiarów do 2011 r., wynosił między 9 proc. lub 11 proc.

W kolejnych latach wzrósł do 12-13 proc., a najwyższy wskaźnik (23 proc.) osiągnął w trakcie 2021 i 2022 roku. Obecnie wynosi on 22 proc.

Najwięcej wierzących i praktykujących

Jak odnotował CBOS, większość badanych zalicza się do grona wierzących i praktykujących (regularnie lub nieregularnie). Wierzący i praktykujący regularnie stanowią 39 proc., a wierzący i praktykujący nieregularnie - 38 proc.

Wierzących i niepraktykujących mamy 10 proc., a niewierzących i niepraktykujących - 11 proc. Najmniej - 2 proc. - stanowią osoby deklarujące się jako niewierzący i praktykujący.

Udział wierzących i regularnie praktykujących spadł w pierwszym roku pandemii do 45 proc., a potem o kolejne 6 pkt. proc. do 39 proc. obecnie. Udział niewierzących i niepraktykujących wzrósł ponad dwukrotnie: z 5 proc. w latach 2011-2017 do 11 proc. obecnie.

Patrząc na deklarowane wyznania religijne w 2024 r., niemal dziewięciu na dziesięciu dorosłych mieszkańców Polski czuje przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego (88, 8 proc.)