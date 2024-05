"Uwaga! W poniedziałek prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - takie SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły do mieszkańców 12 województw. W burzach prognozowane są opady deszczu do 80 mm, porywisty wiatr do 70 km/h oraz potencjalne opady gradu.