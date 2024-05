Informacje o śmierci Ebrahima Raisiego przekazał w poniedziałek rano Pir Hossein Kolivand, szef Czerwonego Półksiężyca. Prezydent zginął w katastrofie lotniczej, która miała miejsce w Azerbejdżanie Wschodnim, w północno-zachodnim Iranie.

Choć okoliczności wypadku nie są jeszcze znane, przedstawiciele Izraela podkreślają, że nie oni są odpowiedzialni za to zdarzenie. Channel 13 przekazał anonimową wypowiedź: "Izrael wysyła krajom świata wiadomość, że Tel Aviv nie miał nic wspólnego z tym incydentem". Reuters otrzymał w poniedziałek jeszcze krótszy komentarz, również od anonimowego przedstawiciela władz: "To nie my".

Śmierć prezydenta Iranu. Kondolencje ze świata

W związku z katastrofą i śmiercią prezydenta Iranu, światowi przywódcy składają kondolencje i oświadczenia. Wypowiedzieli się między innymi premier Indii Narendra Modi, wiceprezydent Wenezueli Nicolas Maduro oraz prezydent Rosji Władimir Putin.

Do dyskusji włączył się również Hamas, który wyraził "ubolewanie i solidarność" z Iranem. Organizacja podziękowała w oświadczeniu za wsparcie dla spraw palestyńskich.

Tymczasowo urząd prezydenta Iranu przejął wiceprezydent Mohammad Mokhber. Wybory mają odbyć się w przeciągu 50 dni. Najwyższy Przywódca Republiki Iranu Ali Chamenei ogłosił pięć dni narodowej żałoby.

