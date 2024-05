Świat reaguje na śmierć prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego. Polityk zginął w katastrofie śmigłowca, do której doszło w irańskim regionie Azerbejdżan Wschodni. "Zawsze będziemy pamiętać o jego wkładzie we wzmocnienie stosunków między Indiami a Iranem" - napisał premier Indii. - Ty, Iranie, jesteś przykładem godności, moralności i oporu - przekazał prezydent Wenezueli.

Informacje o śmierci irańskiego prezydenta potwierdził w poniedziałek rano szef irańskiego Czerwonego Półksiężyca Pir Hossein Kolivand. Ebrahim Raisi zginął w katastrofie śmigłowca, do której doszło poprzedniego dnia w Azerbejdżanie Wschodnim, gdy przywódca wracał z uroczystego otwarcia tamy na rzece Araks. Helikopter rozbił się o zbocze góry.

Prezydent Iranu nie żyje. Świat reaguje

Po pojawieniu się doniesień o śmierci Ebrahima Raisiego, od światowych liderów zaczęły spływać kondolencje i wyrazy współczucia dla narodu irańskiego. Jedne z pierwszych przekazał indyjski premier Narendra Modi, który w mediach społecznościowych wyznał, że jest "głęboko zasmucony i wstrząśnięty".

- Zawsze będziemy pamiętać o jego wkładzie we wzmocnienie stosunków między Indiami a Iranem. Składam najszczersze kondolencje jego rodzinie i narodowi Iranu. Indie wspierają Iran w tym smutnym czasie - zapewnił Modi.

Wyrazy żalu przekazał prezydent Wenezueli Nicolas Maduro, który w opublikowanym wpisie nazwał Raisiego "wiernym przyjacielem" Wenezueli. - Ty, Iranie, jesteś przykładem godności, moralności i oporu - zwrócił się do narodu zmarłego przywódcy.

Głos zabrał też były minister spraw zagranicznych Iranu Javad Zarif. Swojego następcę na stanowisku Hosseina Amirabdollahiana nazwał "drogim bratem" i przyznał, że doniesienia o tragedii były dla niego bardzo bolesne. Narodowi irańskiemu życzył "solidarności i postępu".

Prezydent Iranu nie żyje. Pojawiło się oświadczenie Hamasu

Hamas wydał oświadczenie w związku ze śmiercią Ebrahima Raisiego. Jak poinformowała Al Jazeera, organizacja powołała się na "honorowe postawy" irańskiego rządu wobec wojny w Strefie Gazy.

"Jesteśmy pewni, że Islamska Republika Iranu przezwycięży skutki tej wielkiej straty; braterskiemu narodowi irańskiemu nie brak instytucji, które uporają się z tym poważnym kryzysem" - napisano w komunikacie.

Premier Pakistanu Shebhaz Sharif ogłosił dzień żałoby narodowej. "Flagi będą opuszczone do połowy masztu jako znak szacunku dla prezydenta Raisiego i jego towarzyszy i w wyrazie solidarności dla braterskiego Iranu" - napisał w mediach społecznościowych.

Prezydent Iranu nie żyje. Rosja śle kondolencje

Kondolencje w związku ze śmiercią Ebrahima Raisiego przekazali prezydent Syrii Baszszar Hafiz al-Asad i przywódcy libańskiego Hezbollahu. Premier Iraku Shia al-Sudani wydał oświadczenie, w którym napisał, że tragedię w Azerbejdżanie Wschodnim przyjął "z głębokim smutkiem".

"Wyrażamy nasze serdeczne kondolencje i wyrazy współczucia Najwyższemu Przywódcy Republiki Islamskiej Aliemu Khameneiemu, narodowi irańskiemu, jej rządowi i obywatelom" - napisał szef irackiego rządu.

Na portalu "X" głos zabrał emir Kataru, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. W wydanym oświadczeniu napisał, że zwraca się do Boga o "łaskę i przebaczenie" dla wszystkich, którzy zginęli w katastrofie. "Należymy do Allaha i do niego powrócimy" - zakończył swój wpis przywódca.

Oświadczenie wydał też minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Ofiary katastrofy nazwał "patriotami, którzy stanowczo bronili interesów swojego państwa i oddali życie w bezinteresownej służbie ojczyźnie".

- W Rosji prezydent Raisi i minister spraw zagranicznych Amir-Abdollahian byli postrzegani jako prawdziwi i godni zaufania przyjaciele naszego kraju - orzekł Ławrow.

Prezydent Iranu nie żyje. Reakcja Unii Europejskiej

W mediach społecznościowych pojawił się post przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela.

"Unia Europejska wyraża swoje najszczersze kondolencje z powodu śmierci prezydenta Raisiego i ministra spraw zagranicznych Abdollahiana oraz innych członków delegacji i załogi śmigłowca. Nasze myśli pozostają przy ich bliskich" - czytamy.

Prezydent Iranu nie żyje. Na pokładzie śmigłowca byli też członkowie rządu

W podróży prezydentowi towarzyszył również minister spraw zagranicznych Iranu Hossein Amirabdollahian oraz kilku innych członków rządu. Po utracie kontaktu z przebywającymi na pokładzie helikoptera, zorganizowano akcję ratunkową, w której uczestniczyło 40 ekip pochodzących m. in. z Rosji i Turcji.

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi, ratownikom nie udało się dotrzeć w niedzielę na miejsce wypadku. Poszukiwaniom nie sprzyjał zmrok i roztaczająca się gęsta mgła. Jak przekazał w irańskiej telewizji państwowej Pir Hossein Kolivand, po zlokalizowaniu wraku śmigłowca okazało się, że nikt nie przeżył.