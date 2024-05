"Pułapki na turystów". Te popularne atrakcje mogą negatywnie zaskoczyć

Jeden z portali zajmujący się nauką języków obcych - Preply.com - postanowił przygotować nietypowy ranking.

Zazwyczaj turyści zachęcani są do zobaczenia na własne oczy znanych punktów turystycznych i innych ciekawych miejsc. Zestawienie najbardziej stresujących atrakcji ostrzega jednak, że mogą się one okazać dużym "rozczarowaniem" i wpłynąć negatywnie na samopoczucie zwiedzających.

Najbardziej stresujące atrakcje świata

Na szczycie tej niechlubnej listy znalazł się słynący z licznych kolorowych billboardów plac Times Square na Manhattanie w Nowym Jorku. Okazało się, że w ponad tysiącu recenzji określono go "przereklamowanym" lub "rozczarowującym". Do takiej oceny przyczynia się gesty tłum i duży ruch uliczny. To kultowe miejsce odwiedza około 330 tysięcy osób dziennie.

ZOBACZ: Ranking najlepszych plaż świata. W zestawieniu polski kurort

Drugie miejsce zdobyło dawne przejście graniczne między NRD a RFN - Checkpoint Charlie w Berlinie. Skargi na tę atrakcję również dotyczą tłumów. "Rozczarowujące, jak historyczny punkt o międzynarodowej wartości może zostać zamieniony w nic więcej niż pułapkę na turystów" - brzmi jedna z opinii.

ZOBACZ: Tam grasują kieszonkowcy. Polskie miasto w niechlubnym rankingu

Podium zamyka wizytówka Francji - wieża Eiffla w Paryżu. Wielu turystów nie było zadowolonych z długości kolejek przed wejściem na wieżę i nadmiernego tłoku, który uniemożliwiał podziwianie widoków. "To nie jest warte czasu i wysiłku" - piszą autorzy recenzji.

W pierwszej dziesiątce znalazło się także m.in. pomnik Małej Syrenki w Kopenhadze, ulica Las Ramblas w Barcelonie, Błękitna Laguna na Islandii i diabelskie koło London Eye w stolicy Wielkiej Brytanii, które zostało uznane m.in. za "zbyt drogie".

Te miejsca stresują turystów najmniej

Portal przygotował również zestawienie miejsc, w których turyści mogą nie obawiać się tłoku, kolejek i innych stresujących czynników. Ranking na najspokojniejszą atrakcję turystyczną wygrało jezioro Caumasee w Szwajcarii. Na podium umieszczono też skałę Uluru w Australii i targ Monastiraki w Atenach.

ZOBACZ: Chiny: Tłumy na popularnym szlaku. Turyści utknęli nad przepaścią

Preply.com radzi turystom, by w przypadku szczególnie obleganych miejsc wybierali godziny i dni zwiedzania, w których można spodziewać się mniejszych tłumów i rezygnowali z wizyty, gdy istnieje prawdopodobieństwo szczególnego zainteresowania daną atrakcją.