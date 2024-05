Nowe badanie przeprowadzone przez brytyjską firmę zajmującą się ubezpieczeniami podróżnymi QuoteZone wykazało, że wiele popularnych europejskich miejsc cieszy się równie dużym zainteresowaniem kieszonkowców.

Gdzie najwięcej kieszonkowców? Ranking europejskich miast

Na pierwszym miejscu rankingu znalazły się Włochy i okolice Fontanny Di Trevi. Na każdy milion osób przyjeżdżających do państwa na Półwyspie Apenińskim z Wielkiej Brytanii odnotowano 478 przypadków kradzieży kieszonkowych.

Według wspomnianego wyżej wskaźnika oceniono również inne kraje. Tym sposobem za Włochami uplasowały się Francja (251) i okolice wieży Eiffla w Paryżu i Hiszpania (111) oraz popularna w Barcelonie ulica La Rambla.

Na dziewiątym miejscu - po m.in. portugalskiej Lizbonie, greckich Atenach czy irlandzkim Dublinie - znalazł się Rynek Główny w Krakowie.

Jak uniknąć kradzieży? W Krakowie i nie tylko

O tym, co warto mieć na uwadze, by uniknąć kradzieży, mówił w Polsat News Dariusz Nowak, rzecznik Urzędu Miasta Krakowa.

- Im więcej turystów, tym więcej kradzieży. Co do metod, złodzieje przez kilka godzin chodzą za jedną osobą i obserwują, gdzie trzymają pieniądze. Czasem pojawia się też okrzyk "uwaga, złodziej" i wtedy ludzie machinalnie łapią się za miejsca, gdzie mają cenne rzeczy, a złodzieje to obserwują i już wiedzą - wyjaśnił urzędnik.

Rozwiązaniem - jak podkreśla - może być rezygnacja z noszenia ze sobą gotówki.