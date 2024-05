Państwowa Straż Pożarna przekazała w mediach społecznościowych, że w piątek około g. 12:30 powstał pożar lasu na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w woj. pomorskim.

"W działania gaśnicze zaangażowanych jest 60 strażaków i 17 samochodów straży pożarnej oraz dwa samoloty Lasów Państwowych" - czytamy w komunikacie.

Pożary lasów. RCB wysłało alerty

Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski podkreślił, że na terenie całego kraju obowiązuje duże zagrożenie pożarowe w lasach. Oznacza to, że ściółka w lesie jest bardzo sucha oraz podatna na najmniejsze źródło ognia, które może wywołać pożar. Większość stacji pomiarowych Instytutu Badawczego Leśnictwa wskazuje, że ściółka sosnowa ma wilgotność poniżej 10 proc., co oznacza ekstremalną podatność na zapalenie.

W czwartek na terenie całego kraju odnotowano 147 pożarów lasów.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób przebywających na terenie części sześciu województw: podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego. Podkreślono w nim, że w piątek i sobotę na tych terenach obowiązuje duże zagrożenie pożarowe w lasach. "Nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwon na 112" - zaapelowano.

- Ostatnie dni to wyraźna tendencja wzrostu liczby pożarów lasów. Tylko w czwartek, 16 maja, w całym kraju strażacy gasili 147 pożarów lasów (w środę było ich 125). W maju strażacy interweniowali aż 1081 razy w związku z pożarami w lasach - podkreślił Kierzkowski.

Pożary w lasach. Straż pożarna apeluje

Rzecznik zaapelował do wszystkich przebywających w lasach o przestrzegania podstawowych zasad. Przypomniał, że w lasach i na terenach śródleśnych, na łąkach, torfowiskach i wrzosowiskach, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych oraz palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

- W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu - zaznaczył.

Nastronie Instytutu Badawczego Leśnictwa publikowana jest mapa zagrożeń pożarowych. Z kolei Lasy Państwowe aktualizują informacje o lasach, do których wstęp jest zabroniony ze względu na zagrożenie pożarami.

Pożary w Polsce. Dane PSP

W czwartek najwięcej pożarów - 58 - odnotowano w województwie mazowieckim. Po 18 w województwach łódzkim i wielkopolskim. Jedynym województwem, w którym nie odnotowano żadnego pożaru, było województwo opolskie.

W 2024 roku odnotowano już 1729 pożarów na terenach leśnych, to o ponad 700 pożarów więcej niż w podobnym czasie w 2023 roku. Spaleniu uległo 855 hektarów powierzchni leśnej. Najwięcej pożarów odnotowano na terenie woj. mazowieckiego - 536, łódzkiego - 172, świętokrzyskiego - 136, dolnośląskiego - 126, wielkopolskiego - 122 oraz lubuskiego - 115" - wyjaśnił Kierzkowski.

W styczniu odnotowano 22 pożary, lutym - 36, marcu - 173, kwietniu - 417, a w maju - 1081.

