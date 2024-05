Ustawa ws. mobilizacji więźniów została przyjęta przez Radę Najwyższą Ukrainy 8 maja. Jak podaje agencja Reutera, informacja o podpisaniu dokumentu przez Zełenskiego pojawiła się w piątek w bazie danych ukraińskiego parlamentu.

Nowe przepisy nie pozwalają na wysłanie na front więźniów skazanych za poważne przestępstwa, takie jak: umyślne morderstwo, gwałt, spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, czy też też przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa. Ustawa nie dotyczy również przedstawicieli władz skazanych za korupcję.

Wojna w Ukrainie. Ilu skazańców trafi na front?

Agencja Unian - powołując się na dane opublikowane przez ukraińskie Ministerstwo Sprawiedliwości - podaje, że do przedterminowego zwolnienia kwalifikuje się około 20 tys. skazanych. Nie wszyscy jednak zamierzają skorzystać z tej możliwości. W specjalnej ankiecie przeprowadzonej wśród skazanych chęć walki na froncie w zamian za warunkowe zwolnienie wyraziło około 4,5 tys. więźniów. Część chętnych może nie zostać dopuszczona ze względu na stan zdrowia.

Powołania skazańców do ukraińskiej armii będą dobrowolne. Z nowego prawa mogą skorzystać wyłącznie osoby, którym do końca wyroku pozostało nie więcej niż trzy lata. Zgodę wyrazić musi dowódca jednostki, a kandydat będzie poddany testom zdrowia fizycznego i psychicznego. Ostateczna decyzja należeć będzie do sądu. Skazańcy mają odbywać służbę wojskową w specjalnie przygotowanych jednostkach.