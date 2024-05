W czwartek marszałek Szymon Hołownia wygłosił orędzie do Polaków. Sebastian Kaleta odniósł się do niego w programie "Graffiti".

- Pan marszałek Hołownia nabrał ludzi w październiku na to, że będzie trzecią droga. Jest ślepą uliczką. Posłusznie wykonuje wszelkie polecenia Tuska. W tej układance on pełni rolę dobrego policjanta, a Tusk złego policjanta - powiedział.

- To jest sztuczne kreowanie roli jako dobrego wujka, który wszystkich pogodzi. Nie, Hołownia jest wspólnikiem Donalda Tuska w tym, jak źle wygląda dziś sytuacja w Polsce - stwierdził.

Komentując nowy spot Koalicji Obywatelskiej Kaleta stwierdził, że "przejdzie on do podręczników negatywnej propagandy".

Według niego Donald Tusk jest "rozgrzany swoją histerią, propagandą przeciwko obozowi prawicy". - Motorem hejtu w Polsce jest dzisiaj Donald Tusk. Robi to celowo i cynicznie, bo chce odwrócić uwagę od swoich złych rządów - powiedział Sebastian Kaleta.

Sebastian Kaleta o słowach szefa PiS

Polityk został zapytany o słowa Jarosława Kaczyńskiego, do których w piątek odniósł się w mediach społecznościowych Donald Tusk. - Opcja europejska chce zniszczyć religię i zrobić z ludzi zwierzęta - powiedział w czwartek prezes PiS.

- Czy w Europie walczy się z chrześcijaństwem? Oczywiście - stwierdził Kaleta.

Mówiąc o członkostwie Polski w Unii Europejskiej stwierdził: - W ostatnich latach instytucje unijne w sposób otwarty prowadziły agresywną operację przeciwko Polsce, by doprowadzić do zmiany rządu, który będzie realizował ich propozycje, a teraz taki mają.

- To, że w lipcu będziecie płacili za prąd 50 proc. więcej wynika z faktu, że Ewa Kopacz i Donald Tusk zgodzili się w 2014 roku na pakiet klimatyczny - dodał.

Odnosząc się do transformacji energetycznej, poseł stwierdził: - Problem polega na tym, że na nas nakładają haracz za to, że mamy najgorszą pozycję wyjściową do transformacji energetycznej, a w związku z tym mamy najgorzej jeśli chodzi o możliwość dogonienia czołówki.

- Zacznijmy dbać o własne interesy. Jeżeli nas okradają, powiedzmy "stop". Nie damy się okradać - dodał.



Polityk odniósł się także do poprawek Senatu do ustawy o KRS. - Te poprawki nie naprawiają tej szkodliwej ustawy - powiedział Kaleta.

Pytany o to, czy według niego Igor Tuleya szantażuje dzisiaj Adama Bodnara, powiedział: - Tak to odbieram. On mówi językiem radykalnie politycznym.

Odnosząc się do stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry Kaleta podkreślił: - Niestety to co robi wobec niego Bodnar i jego ekipa to wielka nikczemność. Zrobili mu wjazd na dom jakiego służby nigdy nikomu nie robiły.

