Protest w Noc Muzeów. Muzealnicy z trzech finansowanych przez warszawski ratusz instytucji zapowiedzieli, że wyjdą na ulice. Pikiety i przemarsze pracowników potrwają do późnych godzin. Organizatorzy postulują podwyższenie pensji zatrudnionym w stołecznych muzeach.

Muzealnicy zapowiadają protest w Warszawie. Wszystko w Noc Muzeów - coroczne ogólnopolskie wydarzenie kulturalne, podczas którego w godzinach wieczornych muzea otwierają swoje progi na odwiedzających. Ci mają okazję odwiedzić obiekty całkowicie za darmo.

W tym roku wypada ono w nocy z 18 na 19 maja i to właśnie wówczas pracownicy trzech wielkich stołecznych instytucji finansowanych przez ratusz (Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Warszawy i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), zamierzają przerwać swoją pracę i wyjść na ulicę, gdzie odbędą się pikiety i przemarsze.

Protest w Noc Muzeów. Plany organizatorów

Akcja protestacyjno-informacyjna pod nazwą "Wystawne gmachy - głodowe pensje" rozpocząć ma się o godz. 19:30 na Placu Bohaterów Getta, przed wejściem do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Pikiety odbywać się będą kolejno przed każdym z obiektów objętych strajkiem pracowniczym:

19:30 - 20:00 – pikieta na Placu Bohaterów Getta przed wejściem głównym do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza

20:00 - 20:30 – przemarsz spod Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na Rynek Starego Miasta ulicami: Świętojerska, Plan Krasińskich, Długa, Nowomiejska

20:30 - 21:00 – pikieta pod siedzibą Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta

21:00 - 21:30 – przemarsz spod Muzeum Warszawy do gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą ulicami: Świętojańska, Krakowskie Przedmieście, Oboźna, Leszczyńska

21:30 - 22:00 – pikieta pod gmachem Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22. Zakończenie akcji

Noc Muzeów. O co walczą protestujący?

Protestujący domagać się będą podwyżek pensji. Jak zaznaczano w wydanym komunikacie, postulat ten dotyczy przede wszystkim Muzeum Warszawy, którego pracownicy w tym roku po raz pierwszy od 20 lat miało otrzymać podwyżki.

Organizatorzy mają nadzieję, że w akcji wezmą udział również osoby odwiedzająca muzea. Apelują również do innych placówek kulturalnych w Warszawie o wsparcie ich inicjatywy.

"Codziennie tysiące osób w warszawskich muzeach przygotowuje dla Was wystawy, dba o cenne zbiory, troszczy się o widoczność w mediach, koordynuje liczne działania edukacyjne, opiekuje się osobami odwiedzającymi, utrzymuje w czystości wszystkie oddziały i pilnuje porządku w dokumentach. To ogrom pracy, która wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia, umiejętności, zapału i samozaparcia. Muzea to przede wszystkim ludzie. Zasługujemy na godne wynagrodzenie" - podsumowują swoje żądania warszawscy muzealnicy.

To nie pierwszy protest muzealników, który odbywać się będzie w Noc Muzeów. W 2015 r. strajkowali pracownicy małopolskich instytucji kultury, którzy żądali 500 zł podwyżki.