W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkał się z kupcami z centrum handlowego Marywilska 44. Zadeklarował, że jako urząd "będzie robić absolutnie wszystko, aby uratować wszystkie albo jak największą liczbę miejsc pracy".



- Pracujemy nad tym, żeby przede wszystkim doprowadzić do możliwości odbudowania samej hali. My jako urząd będziemy robili wszystko, żeby ten proces ułatwić, ale musimy poczekać, aż ten teren zostanie udostępniony spółce i będzie można przeprowadzić analizy, jak sytuacja wygląda - powiedział Trzaskowski.

Pożar hali Marywilska 44. Rafał Trzaskowski: To dla mnie sprawa najważniejsza

Zaznaczył, że odbyły się już także rozmowy ze spółką i władze pracują nad rozwiązaniami tymczasowymi.



- Spółka zadeklarowała, że będzie współpracować z nami nad opracowaniem takich rozwiązań tymczasowych, czyli np. na postawieniu miasteczka czy takiej hali namiotowej przy miejscu tej tragedii. Będziemy ten proces starali się ułatwić - przekazał prezydent stolicy.

Dodał, że ze strony kupców padły deklaracje, iż większość z nich jest gotowa na nowo podjąć działalność.



- Odpowiedziałem na postulaty kupców, które mówiły o tym, żeby na ten czas, do momentu, kiedy hala nie zostanie odbudowana, żeby nie pobierać opłat wynikających z dzierżawy, bo to też pozwoli i ułatwi spółce odbudowanie hali i przygotowanie tych rozwiązań tymczasowych. To dla mnie sprawa najważniejsza - oświadczył.



Przekazał także, że kupcy będą mieli możliwość skorzystania z ewentualnych innych rozwiązań.



- Pojawiły się też inne postulaty pomocy doraźnej, które dotyczą ewentualnego rozłożenia na raty czy opóźnienia tych wszystkich opłat związanych czy to z ZUS-em, czy to z vatem. Ja jestem po rozmowach z panem wojewodą i z przedstawicielami rządu. Wiem, że rządzący w tej chwili pracują nad tego typu doraźnymi rozwiązaniami, bo rzeczywiście skala tego pożaru jest ogromna. Będziemy o tym państwo informować - objaśnił.

Do pożaru hali Marywilska 44 doszło w nocy z soboty na niedzielę. W przeciągu zaledwie 11 minut 2/3 centrum było objęte ogniem. Ostatecznie doszło do spalenia praktycznie całego terenu.



Walka strażaków z żywiołem trwała długie godziny i jak się okazuje wcale nie zakończyła się na dobre. Jeszcze cztery dni po pożarze, w środę rano, jeden ze strażników miejskich zauważył dym wydobywający się z pogorzeliska.

- Minęła godzina 9.30, gdy przechodząc z policjantem przy hali zauważyłem kłęby ciemnego dymu. Wydobywały się spod dużej sterty spalonych rzeczy i z każdą chwilą dym przybierał na sile – powiedział starszy inspektor Piotr Pomarański z VII Oddziału Terenowego, cytowany przez Straż Miejską w Warszawie.



Funkcjonariusze natychmiast powiadomili o zdarzeniu dowódcę. Na miejsce wezwano strażaków, którzy w ciągu godziny dogasili tlące się elementy.

Pożar na Marywilskiej. Służby apelują do "ciekawskich"

W trosce o bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców oraz "pojawiających się ciekawskich", teren pogorzeliska przy ulicy Marywilskiej jest zabezpieczany przez całą dobę przez wyznaczone patrole straży miejskiej i policji.

Służby, które zabezpieczają teren spalonej hali zaapelowały, aby wszystkie osoby do tego nieupoważnione nie próbowały wchodzić na teren centrum. Zniszczona konstrukcja jest bardzo niestabilna, a ponowny zapłon znajdujących się tam zgliszczy wciąż jest możliwy.