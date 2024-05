Co jest cudem? Watykan opracował nowe reguły

Watykańska Dykasteria Doktryny Wiary zaprezentowała w piątek nowe wytyczne postępowania w przypadku zjawisk nadprzyrodzonych. Uznanie przez Watykan takich zdarzeń za cud jest niezwykle rzadkie.

Watykan zaleca ostrożność. "To mogłoby wywołać skandal"

Dokument zaleca "uważną ocenę" i upewnienie się, czy dana sytuacja nie jest oszustwem lub próbą wyłudzenia pieniędzy.

Urzędnicy ostrzegają przed "zniszczeniem jedności Kościoła" oraz "błędami", które mogłyby "wywołać skandal i podważyć wiarygodność".

ZOBACZ: Skarżą się na warunki pracy w Watykanie. Sprawa może mieć finał w sądzie

Nowe wytyczne stanowią, że co do zasady biskupi powinni w przypadkach twierdzeń o cudach kierować się zasadą nihil obstat (łac. brak przeszkód). Oznacza to, że dane zdarzenie nie zostałoby uznane przez Watykan za cud, a jednocześnie nie stanowiłoby to przeszkody oddawania mu czci przez wiernych.

Watykan opracował nowe reguły. Przewidziano interwencję papieża

W dokumencie czytamy również, że duchowni mogą m.in. całkowicie odrzucić dane twierdzenie lub nawet zakazać kultu niektórych zjawisk.

Zgodnie z nowymi przepisami biskupi powinni zwracać się do Watykanu o zgodę przed opublikowaniem jakichkolwiek wniosków, przy czym w wyjątkowych przypadkach przewidziano również interwencję samego papieża.

Wiele miejsc pielgrzymkowych, związanych z rzekomymi cudami, nie uzyskało oficjalnego potwierdzenia ze strony Watykanu. Dla Kościoła nie stanowi to jednak problemu - ocenia BBC.