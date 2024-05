Ukraińskie drony miały zaatakować rosyjską rafinerię w Riazaniu. Świadkowie twierdzą, że słyszeli huk, po którym nastąpiło kilka eksplozji. Z wstępnych informacji wynika, że nikt nie został ranny, jednak straty i zniszczenia są rozległe. Ukraińskie media powołując się na swoje źródła w Głównym Zarządzie Wywiadu Ministerstwa Obrony Narodowej twierdzą, że była to specjalna operacja służb.

Do ataku doszło w nocy z 30 kwietnia na 1 maja. Ukraińskie drony miały ostrzelać rafinerię ropy naftowej w Riazaniu na terenie Rosji, gdzie wybuchł pożar. Aktualnie nie ma informacji o możliwych ofiarach, natomiast pojawiły się doniesienia, że w miejscu ataku doszło do poważnych zniszczeń.

Rosyjska rafineria w ogniu. Wykorzystano drony

"Wojskowy cel w Riazaniu został trafiony. Są znaczne zniszczenia" - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na przedstawiciela ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Co więcej, portal przekazał - również powołując się na wojskowe źródła - że atak na rosyjską rafinerię był specjalną operacją Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Świadkowie twierdzą, że około trzeciej nad ranem usłyszeli głośny huk, po którym nastąpiło kilka eksplozji. "W tej chwili w rafinerii ropy naftowej pracują agenci. Według wstępnych danych nie ma ofiar" - czytamy w rosyjskich mediach.

Rosyjska rafineria w ogniu. "Uzasadnione cele"

Wiadomo, że szczegóły tego zdarzenia będą wyjaśniane przez służby. Media podkreślają, że specjalne operacje wywiadowcze zwykle nie są oficjalnie komentowane przez służby, jednak ministerstwo obrony Ukrainy przekazało, że rafinerie, które zaopatrują rosyjski przemysł zbrojeniowy, są legalnym i uzasadnionym celem dla sił ukraińskich.

Riazańska rafineria należy do koncernu Rosnieft, który był już wcześniej celem ukraińskich służb. 24 kwietnia Kijów zaatakował dronami dwie bazy Rosniefti, przez co zniszczono co najmniej 26 tys. metrów sześciennych rosyjskiego paliwa.

Według politologa Tarasa Zahorodnego, cytowanego przez portal Unian Służba Bezpieczeństwa Ukrainy systematycznie pracuje nad zniszczeniem kluczowego i generującego budżet przemysłu Rosji, czyli sektora paliwowego.