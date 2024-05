Joe Biden pojedzie do Ukrainy? Jest odpowiedź

- Prezydent USA Joe Biden może spotkać się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim - przekazał Antony Blinken. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych dodał, że do spotkania może dojść w nadchodzących tygodniach. Jednocześnie Stany Zjednoczone zapowiedziały przekazania 2 mld dolarów pomocy wojskowej dla sił ukraińskich, które będą częścią pakietu o wartości 61 miliardów dolarów.

W środę sekretarz stanu USA potwierdził, że może dojść do spotkania Joe Bidena z Wołodymyrem Zełenskim. - Prezydent USA Joe Biden może spotkać się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim w nadchodzących tygodniach - powiedział Antony Blinken.

Blinken w Ukrainie. Mówił o spotkaniu Bidena z Zełenskim

W czasie konferencji prasowej w Kijowie, w której uczestniczył także szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba, Blinken powiedział, że Waszyngton zdecydowanie popiera planowany w przyszłym miesiącu ukraiński szczyt pokojowy w Szwajcarii. Jednocześnie dodał, że Stany Zjednoczone będą mieć tam "silną reprezentację".

Co więcej, Antony Blinken ogłosił uruchomienie 2 miliardów dolarów pomocy wojskowej dla sił ukraińskich. - Połączyliśmy to wszystko w pierwszy w swoim rodzaju fundusz przedsiębiorstw obronnych - dodał.

Sekretarz stanu wyjaśnił, że pomoc będzie składała się z trzech elementów i będzie poległa m.in. na wzmacnianiu możliwości Ukrainy w produkcji uzbrojenia.

Pakiet pomocy dla Ukrainy. Uzbrojenie z USA jest już w drodze

- Jednym z nich jest dostarczenie broni już dziś i to pomoże Ukrainie w jej nabyciu. Po drugie, powinniśmy również skupić się na tym, o czym właśnie mówił Dmytro, czyli inwestowaniu w ukraińską bazę przemysłu obronnego, pomagając w dalszym wzmacnianiu jej zdolności do produkcji tego, co musi produkować dla siebie, a także dla innych - oświadczył Blinken.

Pomoc, która została ogłoszona na konferencji prasowej - jak podaje AFP - jest częścią pakietu o wartości 61 miliardów dolarów, który Waszyngton zatwierdził kilka tygodni temu po miesiącach opóźnień w Kongresie.

ZOBACZ: Antony Blinken w Kijowie. Sekretarz stanu USA o "niezachwianym wsparciu dla Ukrainy"

Amerykański dyplomata przybył na Ukrainę we wtorek i spotkał się w Kijowie m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Blinken oświadczył, że uzbrojenie z USA w ramach pomocy dla broniącej się przed agresją Rosji Ukrainy jest już w drodze i wkrótce będzie już na miejscu.