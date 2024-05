Kończy się bezchmurna pogoda nad Polską. Pod koniec tygodnia nastąpi gwałtowne załamanie aury.

Jeszcze w środę wystąpi małe zachmurzenie, a we wschodniej połowie kraju umiarkowane. W rejonie południowego Śląska i Małopolski możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na wschodzie do 25 st. C na zachodzie.

Niebo w nocy będzie zachmurzone w małym stopniu. Temperatura minimalna od 3 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i miejscami na wschodzie, około 8 st. C w centrum i na zachodzie, do 11 st. C na północnym zachodzie kraju.

Do Polski zbliżają się burze i ulewy. Pogoda popsuje się w weekend

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, na południu kraju miejscami duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na wschodzie i miejscami na południu, około 20 st. C w centrum, do 24 st. C na zachodzie i północnym zachodzie.

Im bliżej weekendu, tym na coraz większym obszarze kraju prognozowane są deszcze i burze. Miejscami opady mogą być intensywne i powodować podtopienia.

W piątek możliwe są burze na południu kraju. Tam może im towarzyszyć spore zachmurzenie i przelotne opady deszczu.



Najgorszej pogody synoptycy spodziewają się w weekend. W sobotę w większości kraju będzie zachmurzona, z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Miejscami mogą im towarzyszyć ulewne deszcze, a nawet grad.

Do połowy przyszłego tygodnia najwięcej deszczu spadnie w zachodnich i południowo-zachodnich województwach. Sumy opadów sięgną tam przeważnie od 20 do 50 mm.

Jak informuje IMGW, Europa wschodnia i centralna pozostaje w zasięgu wyżu znad Rosji. Zachodnia i północna część kontynentu będzie pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi.

Lato zapowiada się wyjątkowo upalnie. Długoterminowa prognoza IMGW

W czerwcu w całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza z dużym prawdopodobieństwem będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Miesięczna suma opadów atmosferycznych w czerwcu będzie zawierała się w zakresie normy wieloletniej. Na wschodzie możliwe opady powyżej normy.

Według długoterminowych prognoz, zarówno w lipcu, jak i w sierpniu średnia temperatura będzie powyżej normy. Oznacza to, że pogoda na wakacje będzie korzystna dla wypoczywających w kraju.

- Lato tego roku może być ekstremalnie ciepłe. W czerwcu możliwe upały do 36 stopni - powiedział na początku tygodnia rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Jak dodał, tak wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Klimatolodzy podkreślają, że rok 2024 będzie najcieplejszym rokiem w historii pomiarów meteorologicznych. Dodatkowo susza ma pojawić się w tym roku wcześniej.