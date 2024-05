Pierwsza wizyta zagraniczna Putina. Wybrał światową potęgę

Władimir Putin pojedzie do Chin na zaproszenie Xi Jinpinga. Wizyta prezydenta Rosji została zaplanowana w dniach 16-17 maja. To pierwsza zagraniczna podróż kremlowskiego przywódcy po tym, jak został "wybrany" na kolejną, pięcioletnią kadencje prezydencką. Kiedy w 2023 roku Jinping ponownie objął urząd prezydencki również w pierwszej kolejności odwiedził Rosję.

W najbliższy czwartek prezydent Rosji pojedzie z wizytą do Chin, gdzie został zaproszony przez tamtejszą głowę państwa.

"Na zaproszenie prezydenta Chin Xi Jinpinga prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin złoży wizytę państwową w Chińskiej Republice Ludowej w dniach 16-17 maja 2024 roku" - czytamy w oświadczeniu kancelarii prezydenta. Podkreślono, że będzie to pierwsza zagraniczna wizyta Putina, po tym, jak "zwyciężył w minionych wyborach prezydenckich.

Władimir Putin jedzie z oficjalną wizytą do Chin

Wizyta obejmie dwa miasta - Pekin i Harbin. W centrum administracyjnym prowincji Heilongjiang Putin weźmie udział w ceremonii otwarcia ósmej rosyjsko-chińskiej wystawy EXPO i czwartego rosyjsko-chińskiego forum współpracy międzyregionalnej. Ma się tam również spotkać ze studentami i nauczycielami Instytutu Technologii w Harbinie.

W oświadczeniu napisano również, że Putin i Jinping wezmą udział w 75. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Federacją Rosyjską a Chinami. Prezydenci "szczegółowo omówią cały szereg kwestii wszechstronnego partnerstwa i współpracy strategicznej", a także "określą kluczowe obszary dla dalszego rozwoju praktycznej współpracy rosyjsko-chińskiej".

Politycy mają się również wymienić poglądami ws. najważniejszych wydarzeń na arenie międzynarodowej, a po spotkaniu ma zostać podpisane oświadczenie.

Podczas wizyty w Chinach Putin ma się także spotkać z premierem Rady Państwa Środka.

"Program wizyty prezydenta Federacji Rosyjskiej przewiduje spotkanie z premierem Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej Li Qiangiem, podczas którego planowane jest omówienie kwestii współpracy dwustronnej w sferze handlowej, gospodarczej i humanitarnej" - poinformował Kreml w komunikacie.

Władimir Putin utrzymuje przyjazne stosunki z Chinami

Agencja Tass podkreśla, że Moskwę i Pekin "łączą więzy wszechstronnego partnerstwa i współpracy strategicznej", a prezydenci obu państw utrzymują nie tylko regularne kontakty polityczne, ale także mają przyjacielską relację. Podczas pandemii wielokrotnie komunikowali się za pośrednictwem łącza wideo, a Putin uczestniczył w otwarciu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w lutym 2022 roku.

Co więcej, w 2023 roku prezydent Chin - zaledwie 10 dni po wyborach na kolejną kadencję - odwiedził Rosję. Teraz - tuż po zaprzysiężeniu - to Putin jedzie z oficjalną wizytą do Jinpinga.

W ostatnim czasie w rosyjskim rządzie doszło do sporych zmian. Władimir Putin wysunął kandydaturę wicepremiera Andrieja Biełousowa na ministra obrony Rosji, a dotychczasowego szefa resortu Siergieja Szojgu mianował przewodniczącym rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to, że Nikołaj Patruszew, który pełnił tę funkcję od 2008 roku stracił stanowisko.