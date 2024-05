Czy w 2026 roku niektóre miejsca w Polsce będą przypominały ulice Paryża albo włoską Lampedusę? Rada UE ostatecznie zatwierdziła we wtorek pakt migracyjny. - To groźne rozwiązanie dla Polski i Europy - ocenił europoseł PiS Adam Bielan. W jego ocenie brak zgody na przyjmowanie migrantów będzie kosztować Warszawę 4 mld euro rocznie. - Proszę nie straszyć - oponował polityk PL2050 Michał Kobosko.

W programie "Gość Wydarzeń" kandydaci do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan - lider listy PiS na Mazowszu oraz Michał Kobosko - "jedynka" Polski 2050 w Warszawie dyskutowali o decyzji UE w sprawie paktu migracyjnego.

Bogdan Rymanowski pytał, czy w 2026 roku niektóre miejsca w Polsce będą przypominały ulice Paryża albo włoską Lampedusę.

Pakt migracyjny przyjęty przez Radę UE. Dyskusja w studiu

- Nie ma takiego ryzyka. Jest problem, który jest realny. Problemem jest napływ imigrantów i presja na to żeby emigrować, uciekać do Europy. Z mówienia, że pakt migracyjny jest zły, nic nie wynika - ocenił Michał Kobosko.

Jak stwierdził, Polska odpowiedziała na presję migracyjną, przyjmując uchodźców z Ukrainy. - Nie widzę powodu, żebyśmy mieli przyjmować dziesiątki tysięcy uchodźców w ramach tego paktu albo płacić słono za ich nieprzyjmowanie - mówił poseł Polski 2050.

Zupełnie innego zdania jest Adam Bielan, który stwierdził, że "to rozwiązanie jest groźne dla Polski i całej Europy". Zwracał uwagę m.in. na wzrost przestępczości.

Zdaniem Bielana jeżeli Polska nie będzie chciała przyjmować migrantów, będzie to Warszawę kosztować cztery miliardy euro rocznie. W odpowiedzi na argument o przyjęciu przez Polskę uchodźców z Ukrainy, stwierdził, że "do tej pory KE nam tego nie zrekompensowała".

Adam Bielan powołuje się na słowa francuskiej polityczki. "Powiedziała wprost"

Według europosła PiS "pakt migracyjny jest po to, by przenosić nielegalnych migrantów z Włoch, Hiszpanii, Francji do takich krajów jak Polska i Czechy". Bielan powoływał się tutaj na słowa francuskiej polityczki, liderki listy partii Emmanuela Macrona, czyli - jak mówił - "politycznego sojusznika partii Polska 2050".

- Jeśli taka wypowiedź rzeczywiście miała miejsce, to będę rozmawiał ze swoją francuską koleżanką, bo jest to wypowiedź nieakceptowalna - stwierdził w odpowiedzi Kobosko.

- Można było zablokować pakt na pierwszym szczycie, na którym Polskę reprezentował Donald Tusk. Wtedy premier mógł zgłosić weto, niestety tego nie zrobił - ocenił Bielan. Według niego rozwiązaniem kryzysu migracyjnego jest ochrona zewnętrznych granic UE.

Kobosko w odpowiedzi stwierdził, że to "straszenie ludzi" i "metoda Zjednoczonej Prawicy od lat". - Premier jednoznacznienie powiedział, że nie będzie takiej sytuacji. Jeżeli szef rządu mówi o tym w taki sposób, to sprawa będzie miała ciąg dalszy. Proszę nie straszyć ludzi i nie opowiadać takich głupot - zwrócił się polityk Polski 2050 do reprezentanta PiS.

Tekst jest aktualizowany