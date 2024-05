Zaginiona broń miała trafić na Komendę Powiatową Policji w Tczewie - przekazało RMF FM. Według informacji rozgłośni karabin miał przynieść "młody chłopak, który przyszedł razem z mamą".

Informację o odnalezieniu karabinu potwierdził w rozmowie z Interią rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Robert Pękala.

ZOBACZ: Najnowocześniejsze F-35 w polskich barwach. Ważny generał ujawnia

W weekend podczas ćwiczeń 71. Batalionu Lekkiej Piechoty z Malborka na poligonie w Tczewie zgubiono broń. Brak karabinu zauważono w poniedziałek rano. Poligon, na którym doszło do incydentu, został zamknięty.

Zaginiony karabin odnaleziony. "Nie wiemy, jak do tego doszło"

- Nie wiemy, jak do tego doszło. Trwa śledztwo, które jest prowadzone przez Żandarmerię Wojskową i przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego - mówił po rozpoczęciu poszukiwań ppłk Robert Pękala.

Według rzecznika WOT karabin mógł zaginąć podczas ćwiczeń nocnych, odbywających się z soboty na niedzielę.

Odnaleziona we wtorek broń to karabin BOR, zaliczany do karabinów wyborowych. Służy do strzelania na duże odległości, nawet kilkuset metrów. Broń mierzy około metra i waży ponad sześć kilogramów.