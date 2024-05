We wtorek około południa w miejscowości Jadachy w powiecie tarnobrzeskim (woj. podkarpackie) na DK nr 9 doszło do zderzenia trzech pojazdów, w tym z wojskowym jelczem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do zdarzenia doszło przez niezastosowanie się jednego z aut do znaku Stop.



Według mundurowych, pracujących na miejscu, kierujący seatem wyjechał z drogi podporządkowanej na drogę krajową, po której jechał ciężarowy jelcz.

Zderzenia nie udało się uniknąć. Siła uderzenia była tak duża, że zarówno wojskowa ciężarówka, jak i seat zjechały na lewy pas ruchu. Pojazdy uderzyły w trzeci samochód - ciężarowy mercedes.

Jadachy. Na miejscu pojawił się śmigłowiec LPR

"W wyniku tego zdarzenia ranne zostały trzy osoby: 59-latek kierujący mercedesem oraz dwóch mężczyzn w wieku 30 i 35 lat, podróżujących jelczem" - przekazała w komunikacie policja podkarpacka.

Na miejscu zginął kierujący seatem 33-latek, mieszkaniec Nowej Dęby. Mimo wysiłku ratowników śmigłowca LPR, nie udało im uratować się życia 59-latka, kierującego mercedesem.

ZOBACZ: Poszukiwania zaginionego karabinu WOT. Finał sprawy

Dwóch rannych żołnierzy z jednostki w Nowej Dębie przewieziono do szpitali w Nowej Dębie i Tarnobrzegu.