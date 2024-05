Orki zatopiły 15-metrowy jacht w Cieśninie Gibraltarskiej na wodach Maroko - poinformowała hiszpańska Służba Ratownictwa Morskiego. To kolejny taki incydent w ostatnim czasie.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę rano w Cieśninie Gibraltarskiej.

Orki zatopiły jacht

Dwie osoby, które płynęły jachtem Alboran Cognac zgłosiły służbom ratunkowym, że ich jednostka zaczęła tonąć. Według ich relacji, w pewnym momencie poczuli oni nagłe uderzenie w kadłub jednostki.

Do pary potrzebującej pomocy skierowano przepływający w pobliżu tankowiec, który zabrał ich na pokład. 15-metrowy jacht po chwili zatonął.

ZOBACZ: Kanada. Młoda orka utknęła w zatoce. Z pomocą ruszyła skrzypaczka

Incydent to najnowszy przykład powtarzających się od kilku lat w tym rejonie ataków orek na statki. Ma za nie odpowiadać grupa 15 osobników.

Od czasu, gdy w maju 2020 r. po raz pierwszy zgłoszono takie zdarzenie, doszło do prawie 700 podobnych incydentów.

Orki, ssaki z rodziny delfinowatych

Naukowcy nie są pewni, co jest przyczyną tego zachowania orek. Z jednej strony może być to przejaw zainteresowania ich ciekawości i obiektem, z drugiej - może być to celowe działanie eliminacji potencjalnego wroga.





Orki to ssaki morskie z rodziny delfinowatych. Występują w wodach na całym świecie. Żyją w grupach liczących od 5 do nawet 40 osobników.

Samice osiągają długość do 7,7 metra, a samce do 9,6. Mogą ważyć nawet ponad 6,5 tony.