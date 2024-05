Podczas trzeciego czytania kontrowersyjnej ustawy o agentach zagranicznych w gruzińskim parlamencie doszło do bójki między przedstawicielami rządu i opozycji. Początkowa awantura i kłótnia przerodziła się w chaos i rękoczyny. To nie pierwszy raz, kiedy ta ustawa doprowadziła do spięć. Mimo ostrzeżeń UE rząd przegłosował nowe przepisy.