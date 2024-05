Steve Buscemi został napadnięty podczas spaceru w centrum Nowgo Jorku. Znany aktor z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Policja wciąż poszukuje napastnika.

66-letni Steve Buscemi został napadnięty w środę podczas spaceru w centrum Manhattanu. Aktor z obrażeniami twarzy trafił do szpitala.

Steve Biscemi napadnięty

Z relacji wynika, że do aktora podszedł nieznany mężczyzna i go uderzył w twarz. Buscemi przewrócił się do tyłu na chodnik.

Świadkowie napadu nie widzieli dokładnie napastnika ani żadnych szczegółów. Policja z Nowego Jorku opublikowała nagrania z monitoringu, na których widać mężczyznę w czapce z daszkiem podejrzewanego o napad.

"Steve Buscemi został zaatakowany w środkowej części Manhattanu i jest kolejną ofiarą przypadkowego aktu przemocy w tym mieście. Nic mu się nie stało i docenia wszystkie życzenia. Jest niezwykle smutny, że przydarzyło się to podczas spaceru ulicami Nowego Jorku" - przekazał w oświadczeniu agent aktora.

Kolejny napad na aktora w Nowym Jorku

Aktor i były strażak FDNY ma na swoim koncie role w wielokrotnie nagradzanych filmach, takich jak "Miami Vice" (1986), "Wściekłe psy" (1992), "Pulp Fiction" (1994), "Fargo" (1996) oraz serialu "Zakazane imperium" (2010-2014).

Buscemi to już drugi aktor z serialu "Zakazane imperium", który w tym roku padł ofiarą przypadkowej przemocy ulicznej w Nowym Jorku. 31 marca Michael Stuhbarg, który w serialu grał gangstera Arnolda Rothsteina został uderzony kamieniem w tył szyi.



Policja nowojorska zidentyfikowała i aresztowała 27-letniego bezdomnego, który był sprawcą napadu.