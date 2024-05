- Nasza lista do Parlamentu Europejskiego może się komuś nie podobać, ale jeśli ktoś, pełniący bardzo wysoką funkcję państwową, nazywa ją (...) listą "śmierdzącą", to po prostu jest już tak nisko, że trudno rozmawiać - powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS nawiązał w ten sposób do słów marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

W poniedziałek podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość przystępuje do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma utrzymać ceny gazu i energii na obecnym poziomie.

Jarosław Kaczyński o Szymonie Hołowni. "Trudno rozmawiać"

Prezes PiS pytany przez Polsat News, czy ugrupowanie planuje konsultacje z innymi klubami w tej sprawie, odparł: Zawsze jesteśmy gotowi do rozmowy, ale rozmowa wymaga pewnego poziomu kultury.

- Nasza lista do Parlamentu Europejskiego może się komuś nie podobać, to jest zupełnie normalne, ale np. jeśli ktoś, pełniący bardzo wysoką funkcję państwową nazywa ją nie listą "śmierci", jak ja ją nazwałem - po prostu jest ostra konkurencja - tylko listą "śmierdzącą", to po prostu jest już tak nisko, że trudno rozmawiać - powiedział Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński nawiązał w ten sposób do słów marszałka Sejmu na antenie TVN24. - Nie wiem, czy to "lista śmierci", czy "lista śmierdzi" - mówił w niedzielę Szymon Hołownia, komentując listę kandydatów PiS do PE.

- Ten poziom polskiej kultury politycznej został w sposób celowy, sadzę, że z inspiracji zewnętrznych, kompletnie zniszczony przez PO, a teraz jeszcze inni się do tego dołączają - stwierdził prezes PiS. - Jest też pytanie, czy ten człowiek naprawdę trafił do polityki z kabaretowej sceny w sposób, który przyniesie jakieś korzyści społeczeństwu? Można mieć ogromne wątpliwości - dodał.