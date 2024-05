Trwa dogaszanie hali przy ul. Marywilskiej w Warszawie. Akcja gaśnicza rozpoczęła się w nocy, kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 99 wozów bojowych i 240 strażaków.

Centrum handlowe, w którym znajdowało się 1,4 tys. stoisk doszczętnie spłonęło. Z pierwszych relacji strażaków wynika, że ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska uspokaja, że obecnie nie ma istotnego podwyższenia stężeń pyłu zwieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. "Jedynie na stacji na Bielanach odnotowano wartości ok. dwukrotnie wyższe niż na okolicznych stacjach w tym okresie" - dodano w komunikacie. GIOŚ skierował na miejsce specjalny mobilny samochód (tzw. "chmurę"), którego zadaniem jest bieżące monitorowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza wokół miejsca pożaru.

Pożar w Warszawie. Tak rozprzestrzeniał się ogień

Straż odstała sygnał o pożarze o godz. 3:31. Zaraz po przyjeździe okazało się, że znaczna cześć budynku jest trawiona przez żywioł.

- Niestety, oddzielenia przeciwpożarowe (między częściami hali - red.) nie były zamknięte. Bardzo dziwna sytuacja, że po 11 minutach (kiedy wykonano rozpoznanie - red.) była objęta pożarem tak wielka powierzchnia - przekazał podczas konferencji komendant straży pożarnej nadbryg. Mariusz Feltynowski.

Jak poinformował, w hali najprawdopodobniej nie zachowywano wszystkich zasad ochrony przez pożarami. - Przez dach pożar przenosił się na resztę hali, wysłano kolejne siły i środki. Hala łamała się do środka - mówił na wcześniejszej konferencji.

Ogień "w kilku miejscach na raz"

Nadbryg. Feltynowski powołując się na relację strażaków, którzy brali udział w akcji przekazał, że ogień był "jednocześnie w kilku miejscach" albo od razu na dużej powierzchni. Jego zdaniem mogło to być wynikiem np. nagromadzenia różnych łatwopalnych materiałów. - Po 11 minutach z reguły nie jest objęta pożarem taka wielka powierzchnia - stwierdził.

Kłęby dymu, które pojawiły się nad Warszawą wzbudzają niepokój jej mieszkańców, którzy obawiają się obecności szkodliwych substancji w powietrzu.

Feltynowski podał, że normy pyłów są na miejscu i okolicach przekroczone - nawet dwu- lub trzykrotnie. Jednocześnie zaznaczył, że jakość powietrza jest na bieżąco badana przez mobilne laboratorium.

- Zalecamy, aby nie otwierać drzwi oraz okien - mówił.

Ogromny pożar w Warszawie. Rzeczniczka ratusza: Handlarze nie zostaną pozostawieni bez pomocy

Wiadomo, że hala, która spłonęła w niemal 100 proc. nie będzie nadawała się do dalszego użytkowania. Chociaż sam obiekt należał do prywatnej spółki, to centrum stało na gruncie należącym do miasta. W związku z tym Interia.pl zapytała rzeczniczkę warszawskiego ratusza Monikę Beuth, czy stołeczne władze w jakiś sposób pomogą handlarzom.

- Dzisiaj skupiamy się na zabezpieczeniu terenu hali, natomiast natychmiast zaczniemy to analizować - przekazała rzeczniczka. Uściśliła, że stołeczny magistrat zorganizuje spotkanie z handlarzami, a w ewentualną pomoc dla sprzedawców zostanie zaangażowany wojewoda.



- Pożar to dla handlarzy bez wątpienia tragedia. Nie zostaną pozostawieni bez pomocy - oznajmiła. - Na pewno będą działania, spotkania i rozmowy, a także pakiet rozwiązań - zapewniła.

Pożar przy Marywilskiej. Posłanka Lewicy zapowiedziała rozmowy z premierem

W sprawie wypowiedziała się też członkini Nowej Lewicy Anna-Maria Żukowska. W mediach społecznościowych zamieściła wpis i zdjęcie z ogromnego pożaru hali.



"Dziś w nocy spłonęło doszczętnie centr. handl. przy Marywilskiej. Miejsce pracy setek ludzi, miejsce zakupów tysięcy warszawiaków, miejsce spotkań wielu kultur. Ogromna tragedia dla kupców. Czy przypadkowa? Można wątpić" - stwierdziła.

Powiadomiła, że ma zamiar interweniować w tej sprawie u Donalda Tuska. "Będę interweniowała o pomoc dla kupców i pracowników u premiera" - napisała.