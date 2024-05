- To jeden z bardziej spektakularnych pożarów w ostatnich latach w Warszawie - podkreślił były Komendant Główny PSP, odnosząc się do pożaru centrum handlowego Marywilska 44. Zaznaczył, że na miejscu dochodzi do wybuchów, a do powietrza dostaje się cała "tablica Mendelejewa". W sprawie wypowiedziały się władze stolicy Polski i policja. Z kolei posłanka Lewicy zapowiedziała interwencję u premiera.

Były Komendant Główny PSP Andrzej Bartkowiak uznał, że dogaszanie pożaru może potrwać nawet do poniedziałku. Stwierdził, że sytuacja jest niezwykle niebezpieczna, ponieważ na miejscu dochodzi do wybuchów.

- Dogaszanie może trwać do następnego dnia, albo i więcej. Na pewno będą wykorzystywali do tego drony, które będą pokazywać, gdzie są zarzewia. Dzisiaj najważniejszym elementem jest to, że hale będą się zawalały, więc wprowadzanie strażaków do środka jest właściwie niemożliwe - powiedział w rozmowie z Polsat News. Zaapelował także do obywateli, aby ci nie wysyłali w okolicę żadnych, prywatnych dronów, bo te mogą utrudnić akcję.

Były Komendant Główny PSP: Jeden z bardziej spektakularnych pożarów w ostatnich latach

- Słyszałem wybuchy. Z daleka widać, że dochodzi do jakiś mini eksplozji, więc zagrożenie dla ratowników jest ogromne. A jeśli chodzi o to, co się pali to mamy tu pełną tablicę Mendelejewa pewnie - powiedział.

Dodał, że po ukończeniu czynności na miejscu odbędzie się analiza. Sprawdzane będą ostatnie terminy, kiedy na miejscu odbyły się kontrole bezpieczeństwa i czy wszystkie elementy były dozwolone do użytku. Przekazał także, że istotne będą nie tylko nadchodzące godziny, ale i tygodnie.

WIDEO: Pożar centrum handlowego Marywilska 44. Były Komendant Główny PSP Andrzej Bartkowiak w Polsat News

- Tutaj trzeba już dzisiaj myśleć, co po? Czyli rozbiórka tego wszystkiego, to naprawdę będzie ciężka praca na wiele tygodni - stwierdził. Wyjaśnił, że na początku konstrukcję będą musieli zabezpieczyć strażacy, a potem dojdzie do szczegółowej pracy policji. Zaznaczył, że straty mogą sięgnąć nawet "dziesiątki milionów".

- Będzie to jeden z bardziej spektakularnych pożarów w ostatnich latach w Warszawie - podkreślił Bartkowiak.

Pożar centrum handlowego Marywilska 44. Policja podała, co dalej

O dalszych krokach, jakie zostaną podjęte w związku z pożarem centrum handlowego Marywilska 44, poinformowała już stołeczna policja.

"Praca naszych śledczych będzie między innymi obejmowała przesłuchanie świadków, zabezpieczenie okolicznego monitoringu, a przede wszystkim współpracę z biegłym z zakresu pożarnictwa" - przekazała Komenda Stołeczna Policji w mediach społecznościowych.



"Policjanci skupiają się obecnie na zapewnieniu bezpieczeństwa w rejonie prowadzonej akcji gaśniczej. Rozpoczynamy także czynności zmierzające do ustalenia okoliczności powstania pożaru" - dodała.



Formacja zaznaczyła, że na ustalenie dokładnej przyczyny pożaru będzie trzeba jeszcze poczekać.

Ogromny pożar w Warszawie. Rzeczniczka ratusza: Handlarze nie zostaną pozostawieni bez pomocy

Wiadomo, że hala, która spłonęła w niemal 100 proc. nie będzie nadawała się do dalszego użytkowania. Chociaż sam obiekt należał do prywatnej spółki, to centrum stało na gruncie należącym do miasta. W związku z tym Interia.pl zapytała rzeczniczkę warszawskiego ratusza Monikę Beuth, czy stołeczne władze w jakiś sposób pomogą handlarzom.



- Dzisiaj skupiamy się na zabezpieczeniu terenu hali, natomiast natychmiast zaczniemy to analizować - przekazała rzeczniczka. Uściśliła, że stołeczny magistrat zorganizuje spotkanie z handlarzami, a w ewentualną pomoc dla sprzedawców zostanie zaangażowany wojewoda.

ZOBACZ: Warszawa. Pożar w centrum handlowym Marywilska 44. Rozesłano alerty RCB



- Pożar to dla handlarzy bez wątpienia tragedia. Nie zostaną pozostawieni bez pomocy - oznajmiła. - Na pewno będą działania, spotkania i rozmowy, a także pakiet rozwiązań- zapewniła.

Pożar na Marywilskiej. Posłanka Lewicy zapowiedziała rozmowy z premierem

W sprawie wypowiedziała się też członkini Nowej Lewicy Anna-Maria Żukowska. W mediach społecznościowych zamieściła wpis i zdjęcie z ogromnego pożaru hali.



"Dziś w nocy spłonęło doszczętnie centr. handl. przy Marywilskiej. Miejsce pracy setek ludzi, miejsce zakupów tysięcy warszawiaków, miejsce spotkań wielu kultur. Ogromna tragedia dla kupców. Czy przypadkowa? Można wątpić" - stwierdziła.



Powiadomiła, że ma zamiar interweniować w tej sprawie u Donalda Tuska. "Będę interweniowała o pomoc dla kupców i pracowników u premiera" - napisała.