Nadchodząca noc przyniesie przymrozki - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Wiadomo, że nie będzie to jednorazowa sytuacja, a chłód w nocy utrzyma się jeszcze przez kilka dni.

Najbliższe dni - szczególnie w porach wieczornych i nocnych - przyniosą ochłodzenie. Nie są to dobre informacje dla rolników i sadowników, bo fala arktycznych przymrozków się przedłuży.

IMGW ostrzega. Chodzi o przymrozki i burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że w nocy z soboty na niedzielę prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0 stopni, przy gruncie do około -3. Ostrzeżenia - od północy do 7 rano - będą obowiązywały na wschodzie kraju.

W sobotę obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami na zachodzie kraju. Miejscami będą im towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Możliwy grad.

Kolejny tydzień w pogodzie. Nadchodzą "zimni ogrodnicy" i "zimna Zośka"

W pierwszej połowie przyszłego tygodnia przymrozki będą ograniczać swój zasięg, będą też lżejsze, ale do czasu. W drugiej połowie tygodnia znów zaczną się nasilać, w dodatku obejmować już niemal cały kraj.

Zbiegnie się to w czasie z imieninami "zimnych ogrodników" i "zimnej Zośki". To coroczne przymrozki pojawiające się w centralnych częściach Europy w okolicach imienin św. Pankracego (12 maja), Serwacego (13 maja), Bonifacego (14 maja). "Zimna Zośka" przypada z kolei na 15 maja.