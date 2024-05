Zanieczyszczenia po pożarze w Siemianowicach Śląskich wpłyną do małopolskich rzek - podał Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Obecnie trwa dogaszanie składowiska odpadów. W akcji ucierpiało dwóch strażaków, jednak ich stan jest dobry.

"Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przekazał informacje do WIOŚ w Krakowie, że zanieczyszczenia po wczorajszym pożarze w Siemianowicach Śląskich przedostały się do rzek na terenie województwa śląskiego i wpłyną do rzek na terenie województwa małopolskiego" - przekazano w komunikacie udostępnionym przez Małopolski urząd.



W związku z sytuacją wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wydał polecenie KW PSP w Krakowie oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie, aby podjęli natychmiastowe działania monitorujące sytuację.

Pożar składowiska odpadów. Substancje ropopochodne przedostały się do rzek

- Trwa dogaszanie miejsca pożaru. Jeżeli chodzi o emisję jakiś dymów, zanieczyszczeń, to ta emisja jest śladowa - powiedział wojewoda śląski Marek Wójcik podczas konferencji prasowej.

ZOBACZ: Siemianowice Śląskie. Pożar składowiska chemikaliów. Gęsty dym nad miastem

Zaznaczył, że w tym momencie głównym problemem jest bliskość ścieków wodnych. Część wody używanej do gaszenia pożaru oraz zanieczyszczenia ze składowiska przedostały się do rowu Michałowickiego. W wodach wykryto substancje m.in. ropopochodne.



Wojewoda podkreślił, że sytuacja jest monitorowana, a próbki z rzek pobierane systematycznie. Obecnie władze czekają na wyniki próbek pobranych w nocy z piątku na sobotę. Kontrole i badania wody mają odbywać się przez cały weekend.



W związku z zagrożeniem w pobliskich rzekach ustawiono specjalne rękawy, które ściągają zanieczyszczenia do zbiorników. Ustawiono też ściany słomiane, aby filtrowały groźne substancje. Podczas konferencji poproszono, aby mieszkańcy śląska i małopolski nie wchodzili do skażonych wód, a także nie podróżowali nad zbiorniki wodne ze zwierzętami domowymi, które mogłyby spożyć zanieczyszczoną wodę.

Ogromny pożar w Siemianowicach Śląskich. Dwóch strażaków ucierpiało podczas prac

Chociaż akcja gaśnicza wciąż trwa, to podczas konferencji zapewniono, że dogaszane są już jedynie pogorzeliska. Podczas całej akcji na miejscu działało 240 strażaków. W na terenie składowiska wciąż pracuje 120 funkcjonariuszy.

Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Wojciech Kruczek przekazał, że w piątek w czasie prac ucierpiało dwóch strażaków, jak powiedział mieli oni zasłabnąć.

- Dzisiaj mamy już informację, że wszyscy czują się dobrze. Jeśli chodzi o zakończenie działań, to myślę, że uda się je dzisiaj zakończyć - oznajmił Kruczek.

Siemianowice Śląskie. Pożar składowiska odpadów niebezpiecznych. Wydano komunikaty

W piątek rano strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze składowiska przy ul. Wyzwolenia w Siemianowicach Śląskich. Pożar wybuchł na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych, w tym chemikaliów składowanych w pojemnikach oraz beczkach.

ZOBACZ: Kędzierzyn-Koźle: Płonie magazyn z groźnymi chemikaliami. Trwa dogaszanie



Ogień objął cały teren składowiska, a wydobywający się z niego gęsty dym był widoczny nawet w Katowicach czy Sosnowcu. W pobliskich miejscowościach władze wydały alerty, w których prosiły mieszkańców o zamykanie okien.



Na miejsce wezwano Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ, który przeprowadził analizę jakości powietrza na stacjach pomiarowych w całym województwie śląskim.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Sosnowca, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej, Katowic, powiatu będzińskiego, Piekar Śląskich, Bytomia, Jaworzna, Rudy Śląskiej i Zabrza SMS-y z ostrzeżeniem. W rozesłanych alertach apelowano o nie zbliżanie się do miejsca pożaru, pozostania w domu, zamknięcia okien i zachowania ogólnej ostrożności.