Największa zmiana dotyczy skupu krów w wadze żywej. W stosunku do ubiegłego tygodnia spadła ona średnio o 0,07 zł/ kg. Nie jest to duża zmiana, ale dla hodowców, których działalność skupia się głównie na krowach, może to być lekkie zaskoczenie.

Ceny bydła. Buhaje droższe od krów

Od wielu miesięcy ceny skupu jałówek przewyższały stawki oferowane za buhaje, przez co to właśnie jałówki były najdroższą kategorią skupowanego bydła. Jednak wprowadzone ostatnio korekty sprawiły, że w wielu zakładach to buhaje wysunęły się na szczyt w cennikach. W 19. tygodniu 2024 roku, ceny skupu buhajów w klasie R wyniosły maksymalnie 20,50 zł/kg (średnio 19,86 zł/kg), a w klasie O górna stawka wynosiła 19,80 zł/kg (średnio 19,34 zł/kg).

Byki skupowane na żywą wagę osiągały maksymalną cenę na poziomie 11,70 zł/kg (średnio 11,23 zł/kg).

W maju ceny jałówek nie ulegają zmianie. Jeśli chodzi o klasę R to obecnie utrzymują się one na poziomie 20,50 zł/kg (średnio 19,87 zł/kg, czyli taniej o 13 groszy). Z kolei w klasie O ceny wynoszą obecnie 19,50 zł/kg (średnio 19,00 zł/kg – taniej o 11 groszy). W przypadku sprzedaży przez hodowców jałówek na wagę żywą producenci płacą do 11,00 zł/kg (średnio 10,40 zł/kg).

Ceny krów na stabilnym poziomie

Ceny krów na przestrzeni ostatnich tygodni nieco wzrosły i ustabilizowały się na relatywnie wysokim poziomie, uwzględniając w zestawieniu pozostałe ceny bydła skupowanego.

Za krowy w rozliczeniu poubojowym hodowcy mogą otrzymać maksymalnie 17,00 zł/kg (średnio 16,73 zł/kg). W przypadku sprzedaży krów na żywą wagę mogą oni otrzymać maksymalnie do 8,00 zł/kg (średnio 7,73 zł/kg). Wszystkie podane ceny bydła to ceny netto.

red / polsatnews.pl