Nad Europą będzie dominować wyż znad Bałtyku i Morza Północnego. Pod jego wpływem pogoda w Polsce pozostanie chłodniejsza, z naciskiem na zimne noce i przymrozki nad ranem.

Noc z piątku na sobotę będzie pochmurna. Nad przeważającą częścią kraju temperatury w okolicach 10 stopni.

IMGW wydało ostrzeżenia o przymrozkach. Jak przekazano, może do nich dojść na północnym-wschodzie kraju. Tam mogą pojawić się przymrozki do koło -2 st. C.

Na Suwalszczyźnie bez zachmurzeń, przy temperaturze około 0 st. C. W północno-zachodniej części kraju prawdopodobne są krótkotrwałe mgły, ograniczające widzialność do około pięciuset metrów.

Pogoda na weekend. W nocy mogą zdarzyć się przymrozki

W sobotę prognozowane zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy, zachodzie i południu Polski przelotne opady deszczu. Po południu na południowym zachodzie i południu kraju możliwe burze i krupa śnieżna.

Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 st. C, 13 st. C na północnym wschodzie, około 16 st. C w centrum do 20 st. C na zachodzie.

Wiatr północno-zachodni i północny. Chwilami porywisty, stopniowo słabnący, zwłaszcza we wschodniej części kraju.

Noc z soboty na niedzielę będzie pogodna. Jedynie na południu i południowym-zachodzie kraju możliwe niewielkie zachmurzenia i opady deszczu.

Najcieplej będzie na południu i zachodzie kraju do 7 st. C. Najchłodniejszy będzie północny-wschód kraju z lokalnymi spadkami temperatury do 1 st. C lub nawet 0 st. C i prawdopodobieństwem wystąpienia przymrozków do około -3 st. C.