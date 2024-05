W związku z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego rząd Donalda Tuska uległ zmianie. Szefowie czterech resortów, którzy kandydują do europarlamentu podali się do dymisji. W piątek premier zaprezentował nazwiska posłów, którzy staną się nowymi ministrami.

Rekonstrukcja rządu Tuska. Hanna Wróblewska ministrem kultury

Nowym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego zostanie Hanna Wróblewska, która na tym stanowisku zastąpi Bartłomieja Sienkiewicza. - Ci wszyscy, którzy są zainteresowani polską kulturą, wiedzą i rozumieją bardzo dobrze moje motywacje - tłumaczył Donald Tusk przedstawiając zmiany w rządzie.

Premier @DonaldTusk w #KPRM: Na Ministra @kultura_gov_pl będę proponował panu Prezydentowi #HannaWróblewska. Chociaż jest osobą znaną ze skromności, nie wahała się nawet sekundy i przyjęła na siebie tę odpowiedzialność w resorcie trudnym oraz wymagającym. Jestem przekonany, że… pic.twitter.com/2Duhk2KDSP — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 10, 2024

Zaznaczył, że kiedy zaproponował Wróblewskiej to stanowisko, "nie wahała się ani chwili, chociaż jest osobą znaną ze skromności". - Na szczęście, jeśli chodzi o środowiska polskiej kultury, sztuki, muzealnictwa, nikogo nie będę musiał do nowej pani minister przekonywać. Całe jej życie i dorobek to najlepsze argumenty na rzecz tej nominacji - podkreślił Tusk.

ZOBACZ: Rekonstrukcja rządu. Premier zaprezentował nowych ministrów

Wróblewska od lat jest związana z kulturą. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie poszerzała swoją wiedzę na międzynarodowych kursach.

W latach 2010-2021 była dyrektorką Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Po tym, jak została zwolniona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości pracowała jako wicedyrektorka ds. naukowych i wystawienniczych w Muzeum Getta Warszawskiego. Ma także doświadczenie międzynarodowe. W latach 2011-2021 pełniła rolę komisarza Pawilonu Polskiego na Biennale w Wenecji.

Rekonstrukcja rządu Tuska. Tomasz Siemoniak ministrem spraw wewnętrznych i administracji

Tomasz Siemoniak, który jest koordynatorem ds. specsłużb, zastąpi dotychczasowego szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. - Nie muszę nikomu szerzej przedstawiać sylwetki pana Siemoniaka. Był wicepremierem w moim rządzie i rządzie pani premier Ewy Kopacz. Był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Był ministrem obrony narodowej i w tej roli pełnił funkcję wicepremiera w poprzednich dwóch rządach PO - powiedział Tusk.

Premier @DonaldTusk w #KPRM: Pan Minister @TomaszSiemoniak do tej pory pełnił rolę w moim rządzie Ministra konstytucyjnego, odpowiedzialnego za koordynację Służb Specjalnych. Zastąpi na stanowisku @MSWiA_GOV_PL @MKierwinski. Mam bezgraniczne zaufanie do Ministra @TomaszSiemoniak… pic.twitter.com/3AJSAR5e2g — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 10, 2024

Premier podkreślił, że współpracuje z Siemoniakiem od lat. - Jak się państwo domyślacie, mam bezgraniczne zaufanie do pana ministra Siemoniaka i dlatego nie waham się powierzyć mu obu funkcji - będzie pełnił rolę ministra spraw wewnętrznych i administracji i równocześnie koordynatora ds. służb specjalnych - poinformował premier.

ZOBACZ: Donald Tusk mówił o prezesie PiS i agencie KGB. Jarosław Kaczyński: Bzdurny zarzut

Tomasz Siemoniak jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1994-1996 był zatrudniony w Telewizji Polskiej m.in. jako dyrektor Programu 1. Później pełnił funkcję dyrektora Biura Prasy i Informacji w Ministerstwie Obrony Narodowej, a od 2002 r. był również wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej.

Nowy minister MSWiA był radnym gminy Warszawa-Centrum oraz wiceprezydentem Warszawy. W latach 2002-2006 zasiadał w zarządzie Polskiego Radia, a następnie do 2007 r. pełnił urząd wicemarszałka województwa mazowieckiego. W 2007 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w ministerstwie, którym teraz będzie zarządzać, a w 2011 r. objął funkcję ministra obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska. W 2014 r. w rządzie Ewy Kopacz objął urząd Wiceprezesa Rady Ministrów. Jest posłem od 2015 roku.

Rekonstrukcja rządu Tuska. Krzysztof Paszyk ministrem rozwoju i technologii

Polityk PSL Krzysztof Paszyk zostanie nowym ministrem rozwoju i technologii zastępując na tym stanowisku Krzysztofa Hetmana.

Szef rządu zwrócił uwagę, że Paszyk jest obecnie szefem klubu parlamentarnego PSL. - Prawnik, samorządowiec. To jest ten taki wzorcowy - z mojego punktu widzenia - model politycznej drogi - stwierdził premier. - Parlamentarzysta z dużym stażem, człowiek spokojny, wszyscy go bardzo cenią. Ci, którzy go znają (...) wiedzą, że to jest człowiek skała, znaczy można na nim polegać - dodał.

Premier @DonaldTusk w #KPRM: @KrzysztofPaszyk - prawnik, samorządowiec, wzorcowy model politycznej drogi, będzie kontynuować pracę, jaką rozpoczął pan Minister @Hetman_K. @KrzysztofPaszyk jest jedną z tych osób, która gwarantuje, że będziemy dalej pracowali w sposób jednolity i… pic.twitter.com/R3iU8mdP6y — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 10, 2024

Krzysztof Paszyk ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Początkowo pracował jako asystent posłów PSL, został później wiceprezesem struktur wojewódzkich, szefem struktur w powiecie obornickim i członkiem rady naczelnej tej partii. Był zastępcą dyrektora w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile oraz radnym powiatu obornickiego, a także przewodniczącym sejmiku wielkopolskiego.

ZOBACZ: Podsłuch w sali, gdzie ma obradować rząd? Komentarz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

W 2015 zdobył mandat poselski z listy PSL, a w Sejmie VIII kadencji objął funkcję sekretarza tego klubu parlamentarnego. Był członkiem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Należał również do komisji śledczej ds. Amber Gold. W 2023 po raz trzeci został wybrany do Sejmu, kandydując z ramienia koalicji Trzecia Droga. W listopadzie tego samego roku objął funkcję przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PSL-TD.

Rekonstrukcja rządu Tuska. Jakub Jaworowski ministrem aktywów państwowych

Nowym ministrem aktywów państwowych został Jakub Jaworowski, który zastąpi na tym stanowisku Borysa Budkę. Jak przypomniał szef rządu, Jaworowski był sekretarzem stanu w rządzie premier Ewy Kopacz. - Ekonomista, finansista, historyk, więc mimo młodego wieku człowiek renesansu, będzie odpowiadał za aktywa państwowe - powiedział Tusk.

Premier @DonaldTusk w #KPRM: #JakubJaworowski - młody polityk, fachowiec oraz ekspert, będzie odpowiadał za @MAPGOVPL. Bardzo Nam zależy, aby Spółki Skarbu Państwa prowadziły wspólnie z rządem przemyślaną strategię na rzecz polskiej gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego, etc.… pic.twitter.com/PkMvna6C36 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 10, 2024

Jakub Jaworowski ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej, a w ramach Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego studiował finanse na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Z wykształcenia jest także historykiem Uniwersytetu Warszawskiego.

Początkowo swoją drogę zawodową wiązał z dziennikarstwem i pracował jako korespondent agencji Reuters w Warszawie. Potem był analitykiem w Departamencie Analiz Strategicznych oraz podsekretarzem stanu w Kancelarii Premiera i sekretarzem Rady Gospodarczej przy premierze.

Pracował również w Dubaju jako konsultant i ekspert ds. polityki publicznej w Boston Consulting Group. Dobrze posługuje się językami, zna angielski, niemiecki i rosyjski.